Чоловік підслуховував телефонні розмови дружини і заробив 1,7 млн доларів

У США комісія з цінних паперів і бірж (SEC) звинуватила чоловіка в інсайдерській торгівлі.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Тайлер Лаудон із Г'юстона, штат Техас, нібито незаконно привласнив суттєву закриту інформацію про те, що лондонська нафтогазова компанія BP p.l.c. погодилася придбати TravelCenters of America Inc., компанію, що надає повний комплекс послуг зі стоянки вантажівок та туристичних центрів зі штаб-квартирою в Огайо.

Він прослуховував телефонні дзвінки своєї дружини, менеджерки BP, яка працювала над запланованою угодою віддалено. Без відома дружини Лаудон придбав 46450 акцій TravelCenters до оголошення про злиття 16 лютого 2023 року. Внаслідок цього оголошення акції TravelCenters зросли майже на 71 відсоток. Лаудон нібито негайно продав усі свої акції TravelCenters і отримав прибуток у 1,76 мільйона доларів.

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"Ми стверджуємо, що пан Лаудон скористався віддаленими умовами роботи та довірою своєї дружини, щоб отримати прибуток від інформації, яка, як він знав, була конфіденційною", - сказав Ерік Вернер, регіональний директор регіонального офісу SEC. "Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), як і раніше, віддана переслідуванню таких посадових злочинів".

У скарзі SEC, поданої до Окружного суду США Південного округу Техасу, Лаудон звинувачується у порушенні положень федеральних законів про цінні папери щодо боротьби з шахрайством. Не заперечуючи звинувачень, що містяться в скарзі, Лаудон погодився на винесення часткового рішення. Йому доведеться виплатити борг із відсотками та штраф.

Тим часом компанія звільнила його дружину, попри відсутність доказів її участі у витоку конфіденційної інформації. Вона подала на розлучення.

Нагадаємо, "безхатько", який збирає їжу та одяг на смітнику, виявився мільйонером. Він уже придбав десятий будинок.

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