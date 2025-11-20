Чоловік пішов до лісу і знайшов там рідкісні чорні гриби: який вигляд вони мають

Чорний гриб. Facebook / Leśne WW / © Facebook

Польський інфлюенсер Кшиштоф Шафранець похвалився незвичайною знахідкою в одному з лісів. Грибник показав кошик, повний «чорного золота», тобто рідкісного виду грибів.

Про це пише wprost.pl.

Інфлюенсер, який публікує в мережі під ніком «Leśne WW», похвалився на Facebook незвичайним урожаєм. Він показав фотографію кошика, повного дивних чорних грибів.

«Вихідні пройшли під знаком майстер-класів з пізньоосінніми та зимовими грибами. На щастя, до мого кошика теж щось потрапило. Чорне золото, тобто трубчастий гриб», – писав він 17 листопада.

Трубчастий гриб має багато назв. Trompette de la Mort, чорний курячий гриб, ріг достатку, труба смерті або саме чорне золото – все це відноситься до одного і того ж виду гриба. Його можна зустріти в листяних і змішаних лісах з серпня по листопад. Особливо любить ліси, в яких переважають дуби та буки.

Трубчасту трубку легко пропустити через її темний колір. Однак вона росте купками, тому шукачі не зовсім без шансів. Це гриб, що належить до родини лисичок, їстівний. Найкраще його сушити. Після варіння він пахне подібно до горіха.

Однак експерти зазначають, що він не має особливих смакових властивостей і є рідкісним, через що цей гриб не рекомендують збирати.