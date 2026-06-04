Чоловік пішов до лісу та назбирав повний кошик грибів: що він знайшов у червні (фото)

Гриби / © Unsplash

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У Польщі чоловік розповів, що у червні пішов до лісу та назбирав кошик грибів.

Про це пише польське видання onet.pl.

На Facebook-сторінці під назвою «Grzybiarzwlesie» з’явилося відео, яке здивувало багатьох інтернет-користувачів. На ньому ми бачимо кошик, повний червонокапелюшкових грибів, та щасливого володаря цих чудових екземплярів.

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«Любі, 31 травня 2026 року, ліси Великої Полінії та перший кошик боровиків, а точніше — червонокапелюшкових боровиків», — каже грибник на відео.

Автор відео передбачив, що не всім буде легко повірити в такий рясний урожай у цю пору року, тому додав одне важливе речення.

«Якщо ж хтось вважає, що це старий урожай, то нагадую, що два тижні тому Латвоганг проїхав на велосипеді всю Польщу від Закопаного до Гданська і зібрав купу грошей для хворих дітей» — підкреслює грибник.

Чоловік у червні назбирав гриби. / © ТСН

Хоча вигляд повного кошика грибів здивував багатьох інтернет-користувачів, гриби-червоноголовці з червоними капелюшками можуть з’являтися вже в травні. Їхній сезон зазвичай триває до жовтня або листопада. Однак найбільше плодових тіл зустрічається влітку та на початку осені, особливо після дощів та за теплої й вологої погоди.

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