Чоловік пішов по подарунок другу на день народження і розбагатів на 4 мільйони доларів

Зупинка у винному магазині стала роковою.
Чоловік з американського штату Массачусетс вийшов за подарунком на день народження для друга і став доларовим мільйонером.
Про це пише UPI.
Мешканець Нью-Бедфорда Роберт Дж. Острі-молодший розповів, що він зупинився у винному магазині та купив собі скретч-квиток Monopoly Doubler. Сума виграшу була шаленою – $4 мільйони.
Переможець сказав, що його призові гроші підуть на ремонт будинку та допомогу іншим.
Нагадаємо, дві подружки стали мільйонерками після еротичного сну з оголеним чоловіком. Вони вдало розтлумачили сон.
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