Чоловік пішов по подарунок другу на день народження і розбагатів на 4 мільйони доларів

Чоловік з американського штату Массачусетс вийшов за подарунком на день народження для друга і став доларовим мільйонером.

Про це пише UPI.

Мешканець Нью-Бедфорда Роберт Дж. Острі-молодший розповів, що він зупинився у винному магазині та купив собі скретч-квиток Monopoly Doubler. Сума виграшу була шаленою – $4 мільйони.

Переможець сказав, що його призові гроші підуть на ремонт будинку та допомогу іншим.

Роберт Дж. Острі-молодший / Фото: Massachusetts State Lottery

Нагадаємо, дві подружки стали мільйонерками після еротичного сну з оголеним чоловіком. Вони вдало розтлумачили сон.

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