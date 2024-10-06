Чоловік після пересадження серця продовжив життя свого донора та одружився з його коханою

Він отримав серце цієї людини, а потім жив таке ж життя.

Чоловік, який отримав нове серце в результаті трансплантації, зрештою прожив життя, до жаху схоже на життя чоловіка, який став його донором.

Про це пише LADbible.

1995 року 33-річний Террі Коттл з Південної Кароліни застрелився у власній ванній кімнаті і помер після чотирьох днів перебування в лікарні, де йому відключили систему життєзабезпечення, а його органи стали донорськими.

Самогубство Террі призвело до того, що 57-річному Сонні Грему з Джорджії зателефонували і повідомили, що з'явилося серце для трансплантації.

Сонні сказали, що він був на межі застійної серцевої недостатності, і він ліг під ніж, щоб йому пересадили серце Террі.

Після цього 57-річний чоловік почав помічати, що деякі речі в його житті змінюються, зокрема він почав більше любити пиво і хотдоги.

Террі Коттл / Фото: LADbible

Виявилося, що Террі це дуже подобалося, і люди, які знали Сонні, казали, що він став неспокійним.

Через рік після трансплантації Сонні попросив надіслати листа родині Террі, щоб особисто подякувати його дружині Шеріл.

У січні 1997 року вони з дружиною зустрілися з 30-річною вдовою за вечерею, а в квітні того ж року були присутні на її весіллі, Сонні навіть віддав Шеріл під вінець під час церемонії.

Через декілька років після їхньої першої зустрічі Шеріл народила сина від свого нового чоловіка, а дружина Сонні виявила, що її чоловік був ближчим до вдови чоловіка, чиє серце він мав, ніж вона думала.

Сонні не лише вподобав улюблену їжу Террі, але й закохався в його дружину.

"Мені здавалося, що я знаю її багато років, я не міг відірвати від неї очей. Я просто витріщався", - так Сонні розповідав CBS про свою першу зустріч, де він стверджував, що закохався в неї "з першого погляду".

Сонні Грем / Фото: LADbible

Шлюб Сонні, що тривав 38 років, закінчився, а Шеріл розлучилася зі своїм чоловіком Джорджем Воткінсом.

2001 року Сонні і Шеріл з'їхалися, і він планував побудувати для неї будинок. Стосунки не були гладкими, через декілька місяців після з'єднання Шеріл пішла, щоб знову вийти заміж, і Сонні подав на неї до суду.

Цей новий шлюб не був для Шеріл довгим, і в грудні 2004 року вони з Сонні побралися, що означало, що чоловік одружився з тією ж жінкою, з якою одружився його донор серця.

Проживши життя, подібне до життя його донора серця, Сонні, на жаль, загинув за схожих обставин, покінчивши життя самогубством 1 квітня 2008 року.

Нагадаємо, близнюки, розлучені після народження, вели ідентичний спосіб життя. Їх всиновили різні сім'ї.

Читайте також: