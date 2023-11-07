Чоловік пів року прожив непоміченим під сходами у торговому центрі: як він облаштувався (фото)

Лише одного разу його намагалися вигнати.

Охоронці торгового центру в Шанхаї, Китай, нещодавно виявили молодика, який комфортно жив під сходами понад шість місяців.

Про це повідомляє Oddity Central.

Неназваний молодий чоловік встановив спальний намет під відокремленими сходами в будівлі, а також невеликий письмовий стіл та офісний стілець. Він заряджав свій ноутбук і мобільний телефон від електричних розеток у ТЦ і намагався поводитися дуже стримано.

Чоловік пів року жив у торговому центрі / Фото: скриншот з відео

Чоловік переїхав туди понад шість місяців тому, але його швидко помітив охоронець, який спочатку хотів його вигнати. Проте, сказавши охоронцеві, що він живе там лише під сходами, бо йому потрібне тихе та затишне місце для підготовки до вступних іспитів до коледжу, молодій людині дозволили залишитися. Він пообіцяв піти одразу після дуже важливого іспиту.

Чоловік пів року жив у торговому центрі / Фото: скриншот з відео

Невідомо, що трапилося з охоронцем, який спочатку виявив його таємне житлове приміщення, але одне можна сказати напевно: молодик продовжував жити в ТЦ до 30 жовтня, коли іншому охоронцеві вдалося виявити його напрочуд чисте та організоване приміщення. На кадрах, які облетіли китайські соціальні мережі, можна побачити чоловіка, який сидить у кріслі і переглядає свій телефон поряд зі спальним наметом.

Юнака було заарештовано, а записи з камер відеоспостереження підтвердили, що він і справді жив там декілька місяців.

Нагадаємо, чоловік заскочив свою дружину на зраді завдяки камері. Він розповів, де вона була встановлена.

Читайте також: