Чоловік побився із кенгуру, який намагався втопити його пса – відео

Тваринку вдалося звільнити з лап нахаби.
В Австралії чоловік побився із великим кенгуру.
Він намагався врятувати собаку, якого тварина почала топити у річці.
У відео, яке з'явилося в Мережі, видно, як кенгуру тримає пса над водою. Господар пухнастого, кинувшись рятувати улюбленця, лається: "Я збираюся вдарити тебе, чорт забирай, по голові. Відпусти мого собаку".
@milduramartialarts1 As requested, the famous kangaroo vs man, last one got taken down! Will post an update of some sort soon!! #fyp #australia #kangaroo #manvskangaroo ♬ original sound - Mildura Martial Arts
За мить кенгуру кидається на чоловіка, видно його лапи і пазурі, перш телефон власника падає у воду.
Чутно приглушений звук боротьби, перш ніж чоловік підняв камеру і показав, як кенгуру стоїть в річці, а собака тепер вільний і перебуває на березі у безпеці.
Чоловік бризкає водою на кенгуру, перш ніж повернутися на берег, сміючись про себе і проклинаючи тварину, яка залишається нерухомою.
Нагадаємо, жінка злякалася і під час руху вистрибнула з машини, втопивши її у річці. Вона приїхала, щоб поплаватина байдарці.
Читайте також: