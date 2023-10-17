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Чоловік побився із кенгуру, який намагався втопити його пса – відео

Чоловік побився із кенгуру, який намагався втопити його пса – відео

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
2268
Час на прочитання
1 хв
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Чоловік побився із кенгуру, який намагався втопити його пса – відео

Кенгуру намагався втопити собаку / Фото: скриншот з відео

Тваринку вдалося звільнити з лап нахаби.

В Австралії чоловік побився із великим кенгуру.

Він намагався врятувати собаку, якого тварина почала топити у річці.

У відео, яке з'явилося в Мережі, видно, як кенгуру тримає пса над водою. Господар пухнастого, кинувшись рятувати улюбленця, лається: "Я збираюся вдарити тебе, чорт забирай, по голові. Відпусти мого собаку".

@milduramartialarts1 As requested, the famous kangaroo vs man, last one got taken down! Will post an update of some sort soon!! #fyp #australia #kangaroo #manvskangaroo ♬ original sound - Mildura Martial Arts

За мить кенгуру кидається на чоловіка, видно його лапи і пазурі, перш телефон власника падає у воду.

Чутно приглушений звук боротьби, перш ніж чоловік підняв камеру і показав, як кенгуру стоїть в річці, а собака тепер вільний і перебуває на березі у безпеці.

Чоловік бризкає водою на кенгуру, перш ніж повернутися на берег, сміючись про себе і проклинаючи тварину, яка залишається нерухомою.

Нагадаємо, жінка злякалася і під час руху вистрибнула з машини, втопивши її у річці. Вона приїхала, щоб поплаватина байдарці.

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Дата публікації
Перегляди
2268
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