Чоловік побився із кенгуру, який намагався втопити його пса – відео

В Австралії чоловік побився із великим кенгуру.

Він намагався врятувати собаку, якого тварина почала топити у річці.

У відео, яке з'явилося в Мережі, видно, як кенгуру тримає пса над водою. Господар пухнастого, кинувшись рятувати улюбленця, лається: "Я збираюся вдарити тебе, чорт забирай, по голові. Відпусти мого собаку".

За мить кенгуру кидається на чоловіка, видно його лапи і пазурі, перш телефон власника падає у воду.

Чутно приглушений звук боротьби, перш ніж чоловік підняв камеру і показав, як кенгуру стоїть в річці, а собака тепер вільний і перебуває на березі у безпеці.

Чоловік бризкає водою на кенгуру, перш ніж повернутися на берег, сміючись про себе і проклинаючи тварину, яка залишається нерухомою.

Нагадаємо, жінка злякалася і під час руху вистрибнула з машини, втопивши її у річці. Вона приїхала, щоб поплаватина байдарці.

Читайте також: