Чоловік побився з голодним диким кабаном через рюкзак: хто переміг (фото)

Чоловік побився з голодним диким кабаном після того, як звір вкрав рюкзак його подруги.

Це сталося на горі Феє, розташованій у Гонконгу, пише NTK.

Пара сиділа і насолоджувалася заходом сонця після сходження на гору. Згодом жінка дістала закуску, яка могла привернути увагу дикого кабана. Невдовзі звір з'явився і безцеремонно забрав рюкзак.

Після того, як тварина поцупила речі, пара кинулася вниз схилом пагорба, щоб забрати їх. Чоловік не розгубився і вступив у боротьбу з дикою твариною, намагаючись вирвати сумку у звіра. Зрештою, це йому вдалося і кабан утік.

Чоловік побився з кабаном / Фото: скриншот з відео

Тим часом експерти радять людям ніколи не брати на себе ініціативу наближатися до диких кабанів і втручатися в їхні справи. У разі необхідності люди можуть сховатися за перешкодами і почекати, поки кабан піде, перш ніж рухатися далі. Також вони закликають не кидати в кабанів предмети, щоб ті не почувалися спровокованими, щоб не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, зростання популяції ведмедів стало реальною проблемою в Японії. За рік сталося сотні нападів та шість вбивств.

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