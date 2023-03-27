Чоловік побудував дім у вигляді літака: який він має вигляд і скільки коштував

Сам будівельник ніколи не літав.

Камбоджійський будівельник Чрач Пеу звів свій дім у формі приватного літака.

І це попри те, що сам він ніколи не піднімався у повітря, пише yahoo.com.

Пеу витратив свої заощадження у розмірі 20 000 доларів на будівництво бетонного "літака" з крилами, хвостом, шасі та двигунами неподалік міста Сіємреап, біля воріт знаменитого храмового комплексу Ангкор-Ват.

43-річний батько трьох дітей сказав, що будував його майже рік на гроші, які він накопичував понад 30 років.

"Це моя мрія з юнацтва, тому я щасливий, що зміг досягти своєї мети", - сказав він.

Фото: news.yahoo.com

Будинок із двома спальнями та двома ванними кімнатами височить на шестиметрових колонах над рисовим полем.

Він сказав, що спроектував його після перегляду відео про приватні літаки в Мережі.

Будівельник бере з людей від 50 центів до 1 долара за те, щоб відвідати його та зробити селфі біля будинку.

Також чоловік зізнався, що мріє колись політати по-справжньому: "Коли у мене будуть гроші і я знатиму, куди я хочу поїхати, я сяду туди літаком".

Нагадаємо, пасажир літака замінив пілота, якому стало зле. Інцидент стався на рейсі з Лас-Вегаса в Колумбус.

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