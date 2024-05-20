Чоловік побудував крихітний будинок, щоб насолити сусідам-мільйонерам – фото

Мешканець Флориди, США, побудував вузький триметровий будинок після того, як посварився зі своїми сусідами-мільйонерами.

Про це пише MailOnline.

Спочатку Джон Аткінс хотів зробити будинок завширшки п'ять метрів, однак будівельні норми вимагають, щоб з обох боків від нього було по два метри простору, а ділянка не дозволяла цього зробити.

Коли він і агент з нерухомості Раян Везерголд спробували змінити це правило, сусіди дали відсіч, заявивши, що хочуть, щоб ділянка залишалася відкритою. Серед них був багатій, який почав використовувати землю як свій сад. Тож Джон вирішив все ж таки на зло звести там дім.

Везерголд, який зараз виставляє будинок на продаж, сказав, що Аткінс використав своє розуміння будівельних норм, щоб "творчо підійти" до побудови маленького будинку з двома ліжками, трьома ванними та гаражем на одну автівку.

Будинок завширшки три метри / Фото: Open House Optics

Раян пояснив: "Він проявив творчість у рамках кодексу і зміг зробити еркери, висувні сидіння, що дійсно допомогло, і в цьому полягала різниця. Можливість використовувати свої знання будівельних норм, щоб зробити його, чесно кажучи, дуже зручним, красивим і практичним будинком для покупця".

Вузький будинок площею 143 квадратних метрів, який продається на ринку за 619 000 доларів, має майже триметрові стелі. У ньому також є вбудований обідній стіл, виготовлений з деревини, відновленої з місцевого пірсу, зруйнованого ураганом Метью 2016 року.

Будинок завширшки три метри / Фото: Open House Optics

Після того, як агент з нерухомості оприлюднив передісторію будинку, він став популярним і навіть має потенційного покупця, який знайшов його завдяки суперечкам навколо нього.

"Зазвичай ви маєте 50 переглядів за перші декілька днів, а цей вже мав від 1 000 до 2 000. Тому ми знали, що це було щось особливе, щось унікальне і щось, що, безумовно, відкрило нам очі", - поділився Везерголд.

Будинок завширшки три метри / Фото: Open House Optics

Він додав, що будинок ідеально підходить для тих, хто хоче жити в районі будинків за мільйон доларів, але за пів ціни і без витрат на утримання.

Нагадаємо, хлопець перетворив батьківський гараж на "палац". Скільки грошей він витратив та відео результату.

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