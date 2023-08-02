Чоловік подарував дружині на 50-річчя шлюбу понад мільйон соняшників – фото

У США чоловік здивував свою кохану, вигадавши оригінальний романтичний подарунок.

Про це пише kake.com.

Фермер Лі Вілсон цього сезону вирішив вирощувати інший вид урожаю, ніж зазвичай, з дуже особливої причини. 10 серпня виповниться 50 років від дня весілля з його дружиною Рене.

Замість букета квітів, він висадив ціле поле соняшниками, які присвятив своїй обраниці.

Поле з соняшниками / Фото: kake.com

"Знаєте, що чоловік має подарувати своїй жінці 50-річчя? Я багато думав про це, а їй завжди подобалися соняшники. І я подумав, що цього року потрібно садити соняшники, тому я посадив їй 80 акрів (32 га). На цьому полі близько 1,2 мільйона соняшників", - сказав Лі.

Аби це був сюрприз, чоловік тримав усе в таємниці від дружини, а заручився допомогою їхнього сина.

"Це змусило мене почуватися особливою. Це не могло бути прекраснішим подарунком на річницю, ніж поле соняшників", — сказала Рене.

Лі та Рене Вілсони / Фото: kake.com

Пара разом майже все життя і зізналася, що це було кохання з першого погляду. Лі та Рене познайомилися у старшій школі.

"Вона не могла ходити на побачення, поки їй не виповнилося 16, і я зателефонував їй, коли їй виповнилося 16 років, і саме тоді ми почали зустрічатися", - сказав Лі. "Нашим першим побаченням була вечірка з катанням на роликах".

Щоб побачити понад мільйон соняшників до мальовничого поля у Канзасі приїздить чимало людей. Втім, Лі поділився, що не збирається більше їх садити.

"О, це було весело, але я думаю, що нам достатньо одного разу. Наступного року буде чиясь інша черга", — додав він.

Нагадаємо, жінку, яка зірвала джекпот і подала на розлучення, змусили віддати 1,3 млн доларів ексчоловіку. Вона зізналася, що приховала виграш, але сказала, що це сталося через її незнання закону.

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