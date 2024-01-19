Чоловік подав до суду на 27 жінок за негативні відгуки про нього у Facebook: що вони писали

Він вимагає 75 мільйонів доларів.
Чоловік із Чикаго, США, подав до суду на 27 жінок на 75 мільйонів доларів після того, як вони опублікували негативні коментарі про нього у спільноті у Facebook.
Про це пише Oddity Central.
32-річний Нікко Д'Амброзіо стверджує, що його репутація була заплямована після того, як декілька жінок, які стверджували, що зустрічалися з ним, розмістили свій негативний досвід у приватній групі Facebook під назвою "Ми зустрічаємося з тим самим хлопцем".
Популярна спільнота виникла в Нью-Йорку, але відтоді поширилася на інші великі міста і в основному використовується жінками, щоб поділитися своїм досвідом з чоловіками та попросити поради щодо різних тривожних сигналів.
У випадку з Д'Амброзіо десятки жінок написали принизливі коментарі, називаючи його нав'язливим або звинувачуючи в тому, що він дурить їх після того, як отримав те, що хотів. Тепер чоловік висунув позов декільком із цих жінок, а також модераторам спільноти та частинам материнської компанії соціальної мережі на 75 мільйонів доларів.
Все почалося з того, що жінка написала про Нікко Д'Амброзіо, заявивши, що зустрічалася з ним, і описавши, як він "дуже швидко став нав'язливим" і "виставляв свої гроші напоказ". Це започаткувало багато подібних коментарів від інших жінок, які описали свій досвід спілкування з ним.
"Я зустрічалася з ним декілька разів трохи більше року тому – він казав мені те, що я хотіла почути, поки я не переспала з ним, а потім він зник... Я б трималася подалі", - написала одна жінка.
"Про нього тут уже писали. Йшлося про те, що він надіслав їй купу повідомлень, тому що вона не хотіла проводити з ним ніч", — додала інша учасниця спільноти.
I'm guessing 31-year-old Chicagoan Nikko D'Ambrosio isn't familiar with the words "Streisand effect."— JLC (@jamielynncrofts) January 13, 2024
As if he isn't outing himself as someone to never go out with by suing his dates for not giving him glowing reviews. https://t.co/7SJv8kEDPk
Нікко Д'Амброзіо зізнався, що зустрічався з жінкою, яка зробила оригінальний допис у Facebook, і ходив на низку "непримітних побачень", зазначаючи, що у них ніколи не було ексклюзивних стосунків. Тепер він звинувачує жінку у поширенні брехні про нього та спробі зіпсувати його репутацію.
Адвокати чоловіка стверджують, що він зазнав наклепу, доксингу та вторгнення в приватне життя в результаті поведінки обвинувачених, і вимагає компенсації.
"Відповідачі поширювали свою обурливу, жорстоку та зловмисну брехню про позивача, знаючи, що ці заяви були хибними, або з нерозважливою зневагою до того, чи були вони правдивими", — йдеться у скарзі Д'Амброзіо. "Їхня протиправна поведінка настільки обурлива за своїм характером і настільки радикальна за рівнем, що вона виходить за всі можливі рамки пристойності і повинна розглядатися як звіряча і нетерпима в цивілізованому суспільстві".
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Д'Амброзіо також стверджує, що публікація особистих фотографій у Facebook і мета для стільки негативних коментарів спричинили в нього "особисте приниження, душевні муки та страждання, емоційні страждання, стрес, занепокоєння та втрату заробітку".
Нагадаємо, жінка заради розваги вийшла заміж за незнайомця з TikTok. Вони планували через тиждень розлучитися, але закохалися.
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