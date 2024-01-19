Чоловік подав до суду на 27 жінок за негативні відгуки про нього у Facebook: що вони писали

Чоловік із Чикаго, США, подав до суду на 27 жінок на 75 мільйонів доларів після того, як вони опублікували негативні коментарі про нього у спільноті у Facebook.

Про це пише Oddity Central.

32-річний Нікко Д'Амброзіо стверджує, що його репутація була заплямована після того, як декілька жінок, які стверджували, що зустрічалися з ним, розмістили свій негативний досвід у приватній групі Facebook під назвою "Ми зустрічаємося з тим самим хлопцем".

Популярна спільнота виникла в Нью-Йорку, але відтоді поширилася на інші великі міста і в основному використовується жінками, щоб поділитися своїм досвідом з чоловіками та попросити поради щодо різних тривожних сигналів.

Також читайте Хотів збільшити: заможний банкір подав до суду на лікаря через зменшення пеніса

У випадку з Д'Амброзіо десятки жінок написали принизливі коментарі, називаючи його нав'язливим або звинувачуючи в тому, що він дурить їх після того, як отримав те, що хотів. Тепер чоловік висунув позов декільком із цих жінок, а також модераторам спільноти та частинам материнської компанії соціальної мережі на 75 мільйонів доларів.

Все почалося з того, що жінка написала про Нікко Д'Амброзіо, заявивши, що зустрічалася з ним, і описавши, як він "дуже швидко став нав'язливим" і "виставляв свої гроші напоказ". Це започаткувало багато подібних коментарів від інших жінок, які описали свій досвід спілкування з ним.

"Я зустрічалася з ним декілька разів трохи більше року тому – він казав мені те, що я хотіла почути, поки я не переспала з ним, а потім він зник... Я б трималася подалі", - написала одна жінка.

"Про нього тут уже писали. Йшлося про те, що він надіслав їй купу повідомлень, тому що вона не хотіла проводити з ним ніч", — додала інша учасниця спільноти.

I'm guessing 31-year-old Chicagoan Nikko D'Ambrosio isn't familiar with the words "Streisand effect."



As if he isn't outing himself as someone to never go out with by suing his dates for not giving him glowing reviews. https://t.co/7SJv8kEDPk — JLC (@jamielynncrofts) January 13, 2024

Нікко Д'Амброзіо зізнався, що зустрічався з жінкою, яка зробила оригінальний допис у Facebook, і ходив на низку "непримітних побачень", зазначаючи, що у них ніколи не було ексклюзивних стосунків. Тепер він звинувачує жінку у поширенні брехні про нього та спробі зіпсувати його репутацію.

Адвокати чоловіка стверджують, що він зазнав наклепу, доксингу та вторгнення в приватне життя в результаті поведінки обвинувачених, і вимагає компенсації.

"Відповідачі поширювали свою обурливу, жорстоку та зловмисну брехню про позивача, знаючи, що ці заяви були хибними, або з нерозважливою зневагою до того, чи були вони правдивими", — йдеться у скарзі Д'Амброзіо. "Їхня протиправна поведінка настільки обурлива за своїм характером і настільки радикальна за рівнем, що вона виходить за всі можливі рамки пристойності і повинна розглядатися як звіряча і нетерпима в цивілізованому суспільстві".

Читайте провідні новини дня:

Д'Амброзіо також стверджує, що публікація особистих фотографій у Facebook і мета для стільки негативних коментарів спричинили в нього "особисте приниження, душевні муки та страждання, емоційні страждання, стрес, занепокоєння та втрату заробітку".

Нагадаємо, жінка заради розваги вийшла заміж за незнайомця з TikTok. Вони планували через тиждень розлучитися, але закохалися.

Читайте також: