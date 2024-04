Чоловік подав до суду на 50 жінок: чим вони його образили

Чоловік судиться з понад 50 жінками на суму 2,6 мільйона доларів після того, як вони публікували негативні відгуки про нього у спільноті у Facebook.

Про це пише Metro.

Стюарт Лукас Мюррей став об'єктом допису у спільноті "Are We Dating The Same Guy?", написаного Келлі Гіббонс. Вона познайомилася з ним у застосунки для знайомств і протягом декількох тижнів листувалася з ним, перш ніж вирішила відмовитися від особистої зустрічі.

Гіббонс заявила, що Стюарт був грубим під час їхнього першого телефонного спілкування в лютому 2022 року, і попередила про нього 10 000 інших жінок у розділі.

"Я б не хотіла, щоб моя подруга зустрічалася з такою людиною", - сказала Гіббонс в інтерв'ю The Times.

Інші жінки, які, вочевидь, ходили на побачення з Мюрреєм, також написали про свій досвід. У результаті, цей чоловік став гарячою темою на декілька тижнів на сторінці, яка зараз налічує 52 000 користувачів.

Стюарт Мюррей / Фото: Х

Через рік після того, як стосунки Стюарта та Келлі припинилися, вона вперше зустрілася з ним особисто – коли він виступав у суді з багатомільйонним позовом.

"Моє серце почало калатати, я подумала, що ця людина знає, де я живу", - розповіла Гіббонс, отримавши у грудні повістку до суду. "Це було досить моторошно. Він знімав на мобільний телефон, коли заходив. Я не знаю, кого б це не налякало".

Стюарт особисто доставив деякі з позовів до будинків жінок і назвав імена Гіббонс та ще вісьмох осіб. Інших обвинувачених він називав "1-50".

У позові про наклеп і політичні дії жінки звинувачуються у змові "з метою зашкодити репутації позивача" і дискримінації його у спільноті лише для жінок, до якої він не міг долучитися і на яку не міг реагувати.

Стюарт Мюррей / Фото: Х

Мюррей стверджує, що його минулі побачення призвели до того, що він втратив роботу, а також зруйнували його особисте життя.

У дописі на SickoScoop, доступному лише за підпискою, який побачила The Times, Мюррей розповів, що створив сторінку на GoFundMe для своєї справи і отримав підтримку від інших чоловіків.

Жінки також створили сторінку на GoFundMe, щоб зібрати гроші на свій захист.

Одна з обвинувачених, Ванесса Вальдес, першою подала клопотання про закриття справи на підставі свободи слова. Вона виграла.

У понеділок суддя в центрі Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, відхилив позов Мюррея проти неї. Суддя не знайшов доказів змови і задовольнив клопотання проти SLAPP, що перешкоджає окремим особам перекручувати правову систему, щоб змусити людей замовкнути.

"Мені дуже приємно, що з мене зняли всі звинувачення, не лише два звинувачення в наклепі, а всі 11, які були висунуті проти мене", - сказала Вальдес, за повідомленням FOX 11.

Головна відповідачка Гіббонс сказала, що спочатку не знала, за що Мюррей може подати на неї до суду, тому що вона "нічого не говорила про цього чоловіка, окрім свого досвіду". "Це неймовірно напружує і забирає багато часу", - сказала вона. "Але це варто зробити, щоб оскаржити прецедент".

Нагадаємо, раніше ще один чоловік із Чикаго подав до суду на 27 жінок за негативні відгуки про нього у Facebook. Він вимагав від кривдниць 75 мільйонів доларів.

