Чоловік подав до суду на Google Maps через його фото біля гей-сауни: знімок побачила дружина

Чоловік подав позов до суду на Google Maps за те, що він сфотографував його поряд з гей-сауною, зображення, яке незабаром побачила його дружина.

Про це пише dailystar.co.uk.

Також він зажадав 4200 доларів компенсації за моральну шкоду і зрештою програв справу, слухання якої відбувалося в Діадемі, Бразилія.

Американська компанія Google не заплатила за фотографію чоловіка, зроблену її картографічним сервісом.

Чоловік каже, що він повертався додому з роботи в день, коли було зроблено знімок, 12 липня 2019 року, і що його дружина побачила це зображення.

Вона натрапила на нього після того, як використовувала пристрій, що належить її коханому-адвокату, і побачила, що він був у місці під назвою Hotel Chille Pepper - Sauna Gay.

Попри заяву про те, що це неправда, адвокат незабаром виявився збентеженим перед своїми друзями та сім'єю, коли автомобіль Google сфотографував його на місці події.

Суддя Клаудія Феррейра стала на бік технологічної компанії, попри те, що адвокат заявив, що він постраждав від "прямого порушення його особистих прав".

Натомість мегакорпорація нічого не заплатить людині, яка, за словами судді Феррейри, може показати лише "приблизне місцезнаходження" і не має наміру "точно вказувати", що людина увійшла до якогось місця.

Експерт із цифрового права Луїс Аугусто Д'Урсо зазначив, що карти Google "недостатньо точні, щоб визначити, чи увійшли ви в це місце чи ні".

Нагадаємо, жінка 23 роки збирала своє волосся зі зливу у ванній. Вона показала гігантську грудку, якою дуже пишається.

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