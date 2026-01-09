Чоловік подав до суду на ресторан після викриття зради в TikTok

Пара в ресторані / © Freepik

В Італії 42-річний чоловік подав позов проти ресторану після того, як рекламне відео закладу в TikTok випадково викрило його зраду дружині та призвело до розпаду шлюбу.

Про це пише Oddity Central.

Інцидент стався на Сицилії. Ресторан опублікував рекламний ролик у TikTok, у якому без згоди клієнта з’явився чоловік у компанії іншої жінки. Саме це відео згодом побачила його дружина — випадково або після того, як хтось упізнав чоловіка і надіслав їй запис.

Як з’ясувалося, того вечора італієць запевняв дружину, що йде на ділову вечерю з колегами. Побачивши його з іншою жінкою в рекламному ролику, вона сприйняла це як доказ зради, після чого вирішила припинити стосунки та вигнала чоловіка з дому.

Дізнавшись, що саме відео ресторану стало причиною викриття його невірності, чоловік звернувся до суду. Він стверджує, що заклад порушив його право на приватне життя, знявши його без дозволу та поширивши відео в соціальних мережах.

Інтереси чоловіка в суді представляє італійська асоціація із захисту прав споживачів Codacons. Її представники наполягають, що дії ресторану були незаконними.

За словами речника Codacons Франческо Танасі, ресторани не мають права знімати своїх відвідувачів без чіткої згоди, а тим більше використовувати такі матеріали в рекламних цілях. Він наголосив, що публікація подібних відео може мати серйозні та непередбачувані наслідки для особистого й сімейного життя людей.

Асоціація вимагає компенсації моральної шкоди для свого клієнта та розглядає можливість звернення до італійського органу з питань захисту персональних даних. Цей судовий процес, на думку експертів, може стати важливим прецедентом для сфери маркетингу та захисту приватності в соціальних мережах.

