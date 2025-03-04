Чоловік подав до суду на дружину після першої шлюбної ночі: що сталося

У Таджикистані чоловік притягнув свою новоспечену дружину до суду і звинуватив її в тому, що вона "не незаймана".

Про це повідомляє RFE/RL.

30-річний чоловік планує відсудити в обраниці близько 5 000 доларів, всього через декілька тижнів після того, як пара побралася на околиці столиці Душанбе.

Сухроб, будівельник, стверджує, що 22-річна жінка не була незайманою в їхню першу шлюбну ніч, і вимагає фінансової компенсації за весілля і придане.

Однак жінка та її сім'я заперечили це твердження і подали зустрічний позов проти чоловіка за наклеп.

Згідно з судовими документами, отриманими виданням з районного суду Рудакі, нареченій було присуджено близько 1140 доларів США як компенсацію за моральну шкоду.

Сухроб подав апеляцію на вирок суду, прокоментувавши його: "Я працював на морозі в Росії не для того, щоб заощадити гроші, щоб одружитися з дівчиною, яка не є незайманою. Я сказав їй, що одружився б з іншою, якби знав про цю ситуацію".

Секс до шлюбу вважається непристойним у цій переважно мусульманській і консервативній центральноазійській країні. Жінки, звинувачені у дошлюбному сексі, стикаються з довічним "соромом", особливо в Таджикистані, де процвітає гендерна нерівність. Це одна з близько 20 країн, де досі проводять так звані тести на незайманість, які Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вже давно назвала "непотрібними з медичної точки зору".

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Під час фіктивного тесту жінок і дівчат піддають або навіть примушують пройти обстеження, яке передбачає інвазивний огляд їхніх статевих органів, щоб визначити, чи мали вони статеві стосунки чи ні.

У Таджикистані це частина обов'язкового медичного обстеження, яке повинні пройти всі наречені перед тим, як подати заяву на реєстрацію шлюбу. Уряд запровадив передвесільні медичні огляди 2015 року з метою запобігання ВІЛ/СНІДу та іншим інфекціям, що передаються статевим шляхом. Його часто проводять лікарі, поліцейські або лідери громад, щоб оцінити "доброчесність, честь і соціальну цінність" жінки.

"Тест двома пальцями" та перевірка дівочої пліви проводяться під час обстеження на підставі хибного переконання, що зовнішній вигляд жіночих статевих органів може свідчити про інтимну активність.

Організація Об'єднаних Націй також розкритикувала цю практику як "болісну, принизливу і травматичну", приєднавшись до заклику заборонити її. У своєму спільному заклику заборонити перевірку цноти ООН та ВООЗ стверджують, що це "порушення прав людини жінок і дівчат".

"Термін "цнота" не є медичним або науковим терміном, - додають вони. Скоріше, поняття "цнота" є соціальним, культурним і релігійним конструктом, який відображає гендерну дискримінацію щодо жінок і дівчат.

"Соціальні очікування, що дівчата і жінки повинні залишатися "незайманими", ґрунтуються на стереотипних уявленнях про те, що жіноча сексуальність повинна бути обмежена в шлюбі. Таке уявлення є шкідливим для жінок і дівчат у всьому світі".

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Активісти кампанії продовжують: "Багато жінок страждають на несприятливі короткострокові та довгострокові фізичні, психологічні та соціальні наслідки цієї практики. Це містить тривогу, депресію та посттравматичний стрес. У крайніх випадках жінки чи дівчата можуть вчинити спробу самогубства або бути вбитими в ім'я "честі".

Один з таких прикладів – 18-річна наречена Раджаббі Хуршед наклала на себе руки 2017 року після того, як її чоловік звинуватив її в дошлюбному сексі. Молода жінка пройшла декілька експертиз дівочої пліви, але наречений, Зафар Піров, був переконаний, що вона збрехала і підкупила медиків. Він був ув'язнений на сім років за те, що довів її до самогубства.

Нагадаємо, раніше у Туркменістані неповнолітніх школярок змусили пройти тест на цноту для "оцінювання моральності".

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