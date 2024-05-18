Чоловік похизувався, що у нього шість сосків: який він має вигляд (відео)

Чоловік розповів, що у нього тепер шість сосків після того, як йому хірургічно змінили груди, додавши до них ще чотири силіконові, щоб вони відповідали його природній парі.

Про це пише Metro.

Гаррі Гуфклоппен звернувся до експерта з модифікації тіла Стіва Гаворта і запитав, чи може він зробити йому додаткові соски на тулуб. Стів погодився і додав чотири підшкірні силіконові імплантати, призначені для відтворення чоловічих сосків. Гаррі почекав чотири місяці, поки вони приживуться, перш ніж піти до тату-майстра. Майстер розфарбував їх, щоб вони мали максимально реалістичний вигляд.

Гаррі Гуфклоппен / Фото: instagram.com/crybaby.angell

Відео з цим перетворенням стало вірусним в Мережі.

Зі свого боку, тату-майстер Енджелл пояснив процес і зізнався, що знає, що процедура є "надзвичайно суперечливою" і що "люди мають багато чого сказати" про неї.

Він назвав це "справді приголомшливим проєктом" і зазначив, чому модифікацію не розмістили там, де соски розташовані від природи – мовляв, Стіву "не дозволили" розмістити їх там. Гаррі консультувався з пластичним хірургом щодо розміщення сосків, перш ніж приступити до процедури.

Нагадаємо, чоловік з ампутованою ногою зробив чудернацьке тату, з якого юзери не можуть припинити сміятися. Він підійшов до своєї проблеми з гумором.

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