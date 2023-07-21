Чоловік похизувався засмагою на торсі у вигляді прапора США – відео

Він дві години провів під палючим сонцем.

Чоловік вирішив унікальним способом продемонструвати свою непохитну любов до Сполучених Штатів Америки.

Про це пише Mirror.

34-річний льотчик-винищувач Корпусу морської піхоти США Джошуа Фальгост вирішив підняти свою відданість справі на новий рівень, зробивши засмагу у вигляді національного прапора.

Використовуючи лише рулон скотчу, чоловік майстерно створив дизайн прапора на своїх грудях за десять хвилин. Втім, йому довелося провести дві з половиною години під палючим сонцем. А завершив він свій образ зірково-смугастими плавками.

Видовищна засмага одразу ж привернула увагу людей у комплексі відпочинку, куди Джошуа увійшов та ефектно зняв сорочку.

"Майже миттєво натовп зааплодував, тож я почав розмахувати сорочкою через голову, підігруючи їм, і вони стали ще гучнішими. Було запропоновано дуже багато випивки", - поділився чоловік.

Нагадаємо, вчені заявили, що акули шаленіють біля узбережжя США після вживання кокаїну, скинутого картелем. Наркоторговці, які побоюються берегової охорони, часто скидають свій вантаж за борт.

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