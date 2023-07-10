Чоловік показав реальність ночівлі у "зоні смерті" на Евересті – відео

У ту ніч він не планував спати.

Щороку сотні людей намагаються піднятися на Еверест, але щоб досягти вершини на висоті 8848 метрі) над рівнем моря, вони повинні спочатку подолати те, що відомо як "зона смерті".

Це область на висоті понад 8000 метрів, де низький рівень кисню та високий атмосферний тиск у поєднанні роблять дихання неймовірно важким. Кисню так мало, що тіло починає повільно вмирати.

Еверест

У зоні смерті альпіністи піддаються набагато вищому ризику серцевого нападу або інсульту.

"Ваше тіло руйнується і, по суті, вмирає", - сказала Insider Шонна Берк, альпіністка, яка підкорила Еверест 2005 року. "Це стає гонкою на якийсь час".

Інші описували перебування в зоні смерті як "біг по біговій доріжці та дихання через соломинку".

Тепер один альпініст показав реальність ночівлі в "зоні смерті" Евересту.

Відео TikTok, опубліковане Ендрю Г'юзом, показує його та напарника у кисневих масках. Чоловіки сиділи в наметі, а зовні був сильний вітер.

"Сьогодні вночі не спати. Доведеться терпіти хаос до світанку. Ніч у зоні смерті!" – прокоментував він.

Небезпека "зони смерті" надто реальні.

Більш ніж 300 людей загинули, намагаючись досягти вершини Евересту. Їхні тіла досі розкидані по горі через високу вартість та небезпеку спроб вилучення.

Труп на Евересті / Фото: bigpicture.ru

Нагадаємо, не так давно австралієць підкорив Еверест, але помер під час спуску. Він вирушив у свою експедицію, знову навчившись ходити.

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