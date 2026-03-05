Чоловік покинув дружину, бо закохався у рідну матір: він розповів шокувальну історію

Бен і Кім / © mirror.co.uk

Реклама

Бен Форд покинув свою дружину Вікторію, щоб почати стосунки зі своєю біологічною матір’ю Кім Вест.

Про це пише mirror.co.uk.

Одружений чоловік, якого усиновили при народженні, шокував свою родину, а згодом і всю країну, коли вирішив покинути дружину і вступити в сексуальні стосунки зі своєю біологічною матір’ю.

Реклама

Кім Вест, якій зараз за 50, народила сина Бена Форда, коли була 19-річною студенткою в Каліфорнії. Не маючи можливості доглядати за ним, вона віддала дитину на усиновлення через тиждень після народження, а потім повернулася до Великої Британії.

2013 року Бен вирішив розшукати своїх біологічних батьків, він знайшов Кім і написав їй листа. 2014 року мати і син домовилися про особисту зустріч, яка змінила все.

Кім і Бен перетнули межу, яку більшість вважала б немислимою. Вони майже відразу ж вступили в сексуальні стосунки.

Пізніше Бен зізнався, що ці зустрічі були настільки «приголомшливими», що він зрештою сказав своїй тодішній дружині Вікторії, що не може більше бути з нею інтимним, якщо не уявляє її своєю матір’ю.

Реклама

Кім сказала: «(Вікторія) була привітною, але я не могла до неї прихилитися. Я відчувала все більшу конкуренцію, і коли Бен доторкався до неї, я ревнувала.

Я ще більше усвідомила, що вона вважала, ніби я проводжу занадто багато часу з Беном. Вона постійно дзвонила йому, коли ми були разом».

Через кілька днів після початку роману Бен зізнався у всьому. Незабаром після цього він розірвав шлюб і переїхав жити до Кім у Мічиган.

Коли їхні стосунки стали загальновідомими, це викликало бурхливу реакцію, особливо з огляду на те, що за законом штату Мічиган інцест за взаємною згодою між дорослими є серйозним кримінальним злочином.

Реклама

У разі висунення звинувачень пара могла бути засуджена до 15 років ув’язнення та зобов’язана довічно реєструватися як сексуальні злочинці.

У міру посилення уваги з боку громадськості Кім і Бен вирішили зникнути з поля зору громадськості.

Незважаючи на жорстку критику, пара стверджує, що їхні стосунки технічно не є інцестом.

Вони стверджують, що це є проявом так званого «генетичного сексуального потягу» — суперечливого поняття, згідно з яким родичі, які вперше зустрічаються в дорослому віці, можуть відчувати сексуальний потяг через відсутність зв’язку в дитинстві.

Реклама

Кім повністю відкинула характеристику інцесту, наполягаючи, що вони «призначені бути разом». Бен заявив, що ніколи не розглядав її як матір, а виключно як сексуальну партнерку.