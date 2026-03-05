- Дата публікації
Чоловік покинув дружину, бо закохався у рідну матір: він розповів шокувальну історію
Чоловік у США вирішив розшукати біологічну матір. Після цього у них спалахнули інтимні стосунки.
Бен Форд покинув свою дружину Вікторію, щоб почати стосунки зі своєю біологічною матір’ю Кім Вест.
Про це пише mirror.co.uk.
Одружений чоловік, якого усиновили при народженні, шокував свою родину, а згодом і всю країну, коли вирішив покинути дружину і вступити в сексуальні стосунки зі своєю біологічною матір’ю.
Кім Вест, якій зараз за 50, народила сина Бена Форда, коли була 19-річною студенткою в Каліфорнії. Не маючи можливості доглядати за ним, вона віддала дитину на усиновлення через тиждень після народження, а потім повернулася до Великої Британії.
2013 року Бен вирішив розшукати своїх біологічних батьків, він знайшов Кім і написав їй листа. 2014 року мати і син домовилися про особисту зустріч, яка змінила все.
Кім і Бен перетнули межу, яку більшість вважала б немислимою. Вони майже відразу ж вступили в сексуальні стосунки.
Пізніше Бен зізнався, що ці зустрічі були настільки «приголомшливими», що він зрештою сказав своїй тодішній дружині Вікторії, що не може більше бути з нею інтимним, якщо не уявляє її своєю матір’ю.
Кім сказала: «(Вікторія) була привітною, але я не могла до неї прихилитися. Я відчувала все більшу конкуренцію, і коли Бен доторкався до неї, я ревнувала.
Я ще більше усвідомила, що вона вважала, ніби я проводжу занадто багато часу з Беном. Вона постійно дзвонила йому, коли ми були разом».
Через кілька днів після початку роману Бен зізнався у всьому. Незабаром після цього він розірвав шлюб і переїхав жити до Кім у Мічиган.
Коли їхні стосунки стали загальновідомими, це викликало бурхливу реакцію, особливо з огляду на те, що за законом штату Мічиган інцест за взаємною згодою між дорослими є серйозним кримінальним злочином.
У разі висунення звинувачень пара могла бути засуджена до 15 років ув’язнення та зобов’язана довічно реєструватися як сексуальні злочинці.
У міру посилення уваги з боку громадськості Кім і Бен вирішили зникнути з поля зору громадськості.
Незважаючи на жорстку критику, пара стверджує, що їхні стосунки технічно не є інцестом.
Вони стверджують, що це є проявом так званого «генетичного сексуального потягу» — суперечливого поняття, згідно з яким родичі, які вперше зустрічаються в дорослому віці, можуть відчувати сексуальний потяг через відсутність зв’язку в дитинстві.
Кім повністю відкинула характеристику інцесту, наполягаючи, що вони «призначені бути разом». Бен заявив, що ніколи не розглядав її як матір, а виключно як сексуальну партнерку.