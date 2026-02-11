Чоловік покинув дружину заради романтичних стосунків із мамою: історія, що шокує (фото)

Реклама

У Великій Британії одружений чоловік залишив дружину після того, як почав романтичні стосунки зі своєю біологічною матір’ю.

Про це пише LADbible.

Пара заявляла про намір одружитися та навіть замислювалася над народженням дітей.

Кім Вест народила сина Бена, коли їй було 19 років і вона навчалася в Каліфорнії. Через тиждень після пологів вона віддала дитину на усиновлення та повернулася до Великої Британії. Лише 2013 року Бен Форд вирішив розшукати свою біологічну матір. Спочатку вони спілкувалися телефоном і листувалися, а згодом домовилися про особисту зустріч.

Зустріч, яка мала стати емоційною подією для матері й сина, несподівано переросла у романтичні стосунки. Бен зізнавався, що ці почуття були настільки сильними, що він не зміг продовжувати шлюб із дружиною Вікторією.

Кім Вест розповідала в інтерв’ю The New Day: «Вікторія була привітною, але я не могла до неї звикнути. Я відчувала все більшу конкуренцію, і коли Бен доторкнувся до неї, я відчула ревнощі».

Вона також згадувала, що дружина Бена постійно телефонувала йому, коли він проводив час із матір’ю, і дорікала за надмірну близькість.

«Вона називає тебе мамою-подружкою», — переказував слова дружини Бен.

Бен із мамою

Після зізнання у зраді чоловік залишив дружину та переїхав до матері в Мічиган. Їхні стосунки спричинили хвилю обурення серед місцевих жителів, адже інцест у більшості країн є незаконним і може каратися кримінальною відповідальністю.

Попри це, пара наполягала, що їхні почуття не є інцестом, а проявом так званого «генетичного сексуального потягу».

«Це не інцест, це ГСЗ. Ми як горошини в стручку і призначені бути разом», — заявляла Кім. «Я знаю, що люди скажуть, що ми огидні, що ми повинні контролювати свої почуття, але коли тебе охоплює таке всепоглинаюче кохання, що ти готовий відмовитися від усього заради нього, ти повинен боротися за нього».

Вони також говорили про можливість народження дітей, навіть із використанням сурогатного материнства, попри високі генетичні ризики.

Наразі невідомо, чи продовжують Кім і Бен стосунки та чи змогли реалізувати свої плани щодо шлюбу й створення сім’ї.

