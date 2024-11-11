Чоловік помер на 20 хвилин: що він побачив і як це змінило його життя

Чоловік, якого оголосили мертвим на 20 хвилин, описав, як його повели в надприродну подорож, перш ніж його душа повернулася в тіло.

Скотту Драммонду було всього 28 років, коли він вивихнув великий палець під час нещасного випадку на лижах. Однак рутинна операція з відновлення функції великого пальця пішла катастрофічно не так, коли медсестра неправильно наклала хірургічний джгут.

В інтерв'ю для Prioritize Your Life Скотт, якому вже за 60, згадав момент, коли він побачив, як медсестра з криком вибігла з операційної: "Я вбила його!".

Скотт поділився своїм досвідом лише з дружиною та декількома близькими друзями, заявивши, що це змінило його погляди на життя – від "заробляння грошей" до пріоритету сім'ї. Але в подальшому житті він публічно відкрився: "У мене було відчуття, що щось пройшло по моїй руці через серце, і наступне, що я зрозумів, це те, що я стою над своїм тілом і дивлюся на операцію згори донизу. Я стежив за кожним стібком, який накладали на мій палець".

Скотт Драммонд / Фото: Prioritize Your Life

Скотт стверджував, що він був не один і відчував "особу" поруч із собою. Тепер він вірить, що це був Бог.

Побачивши, як медсестра в паніці вибігла з палати і благала про допомогу, Скотт сказав, що його безликий провідник раптово переніс його в поле, наповнене приголомшливими квітами і травою до пояса.

Він розповів: "Я пам'ятаю це так яскраво, що я ніколи не міг озирнутися, або мені було наказано ніколи більше не озиратися, і наступне, що я пам'ятаю, і це було схоже на миготіння очей, я стояв у полі, де людина, яка була зі мною, була поруч зі мною, але я не міг її бачити. Я подивився ліворуч і побачив великі високі дерева, і я пам'ятаю, що це були дуже незвичайні дерева, з довгим стовбуром і листям на верхівці, і їх було дуже багато. А праворуч від цього, тобто ліворуч від мене, були польові квіти, прекрасні польові квіти, вони були мені приблизно до пояса. І я просто пам'ятаю, як дивився і бачив, які гарні були квіти, тому що я дуже люблю працювати на подвір'ї і в саду, і я просто пам'ятаю, що яскраві кольори були чудовими. Наступне, що я пам'ятаю, це те, що людини, яка мене супроводжувала, вже не було, і я був сам, але це було так спокійно".

Скотт згадує, що відчув глибокий спокій, побачивши білу хмару, що пропливала повз нього. Раптом він сказав, що почав переглядати відео свого життя від дня народження до цього моменту. Він побачив все, що зробив у своєму житті, хороше і погане.

Скотт сказав: "Я пам'ятаю, що дещо було боляче. Дещо приносило мені радість. Але що було, те було. Я знав, що повинен змінити своє життя на краще".

Все стало ще більш сюрреалістичним, коли Скотт сказав, що його провідник телепатично наказав йому встати і піти до хмари. Тут сильна рука простяглася до нього крізь хмару і сказала: "Твій час ще не настав. Ти маєш ще багато чого зробити". Коли він потягнув руку назад, він повернувся у своє тіло.

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Пізніше Скотт зізнався, що не хотів повертатися до світу живих, оскільки те, що він побачив і пережив, було занадто красивим і безтурботним.

Коли він прокинувся, то з подивом виявив, що був у стані клінічної смерті протягом 20 хвилин, і відтоді він суттєво змінив своє життя.

"Найбільше, чого я навчився на своєму досвіді – це не озиратися назад. Не озиратися на те, що ти зробив у своєму житті. Подивіться на своє життя таким, яким воно є сьогодні, просто зараз. І почніть дивитися в майбутнє. Ми можемо змінитися, якщо захочемо. Якщо ви хочете щось змінити, просто будьте добрими до когось, будьте добрими до друга, колеги по роботі чи сусіда. Відкрийте для себе реакцію, яку ви отримуєте, будучи добрим до них. Більшість людей дуже захисні, але є щось таке в любові, що заспокоює людей. Це життя не про те, скільки ми заробляємо. Не в престижі чи владі. Воно про Єдиного. Воно про кожне життя, на яке ми можемо вплинути любов'ю", - поділився він.

Нагадаємо, жінка померла на операційному столі, а коли ожила – "побачила неможливе". Вона каже, що повернутися назад у своє тіло було схоже на "пірнання у крижану воду".

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