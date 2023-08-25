Чоловік помер на 7 хвилин, перш ніж його повернули до життя: що він бачив та відчував (фото)

Британський актор театру, який помер, перш ніж його врятували медики, розповів про свій короткий візит у потойбічне життя.

Про це пише nypost.com.

У 60-річного Шива Гревала сталася зупинка серця 9 лютого 2013 року після обіду з дружиною Елісон біля їхнього будинку на південному сході Лондона.

Елісон швидко викликала швидку допомогу, але було запізно — серце актора вже зупинилося.

Шив Гревал з дружиною / Фото: PA Real Life

"Я якимось чином знав, що я мертвий. Я відчував, що речі повністю відокремлені від мого тіла. Я ніби був у порожнечі, але міг відчувати емоції. У мене не було тіла як такого. Вважаю, це було трохи схоже на плавання по воді: почуваєшся невагомим та відірваним від фізичного світу. У якийсь момент я мандрував Місяцем і міг бачити метеорити і весь космос", - пригадав чоловік.

Гревал додав, що відчував, що "йому пропонувався цілий набір можливостей, різних життів та реінкарнацій".

"Я їх не хотів", - заявив він. "Я дуже ясно дав зрозуміти, що хочу повернутися до свого тіла, свого часу, до своєї дружини і продовжувати жити".

Шив Гревал / Фото: PA Real Life

Пізніше на місце події прибула машина швидкої допомоги і медики змогли повторно запустити серце Гревала.

Згодом його терміново госпіталізували до операційної для встановлення стенту до головної артерії, яка була повністю закупорена.

Лікарі вирішили ввести його в штучну кому на місяць через церебральну гіпоксію — кисневе голодування в мозку, яка призвела до епілепсії.

Шив у лікарні / Фото: PA Real Life

Хоча Шив ще не повністю одужав, він сказав, що, зіткнувшись зі смертю, його сприйняття життя змінилося.

Він знайшов мистецтво терапевтичним способом вивчення цього досвіду і тепер проводить виставку робіт, які документують його унікальну смерть.

"Я пригадав усе, що сталося, коли моє серце зупинилося, і спробував втілити це в мистецтво", - пояснив він про свою виставку під назвою "Перезавантаження", яка відбувається у готелі Karma Sanctum Soho у Лондоні до 24 вересня.

Шив Гревал / Фото: PA Real Life

Називаючи себе "науково мислячим" і "природним циніком", Гревал сказав, що отриманий досвід зміцнив його віру в потойбічне життя.

"Через це я менше боюся смерті, але в той же час я боюся ще більше, бо зрозумів, наскільки дорогоцінним є все, що в мене є в житті. Я вдячний просто за те, що я тут. Моє прагнення життя посилилося. Я завжди думав, що доброта необхідна для того, щоб люди розвивалися і ставали кращими, але після цього досвіду я тепер відчуваю це дуже глибоко в собі як фундаментальну істину", - додав він.

Нагадаємо, 111-річна прабабуся розкрила секрет свого довголіття. Вона досі займається у тренажерному залі.

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