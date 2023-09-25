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Чоловік помер на сім хвилин після аварії та побачив свої минулі життя

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
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Чоловік помер на сім хвилин після аварії та побачив свої минулі життя

Чоловік, який помер на сім хвилин після аварії, розповів, що він бачив у цей момент / Фото: pixabay.com

Його взяли "в ураганну подорож" і показали різні колишні життя.

Чоловік, який помер на сім хвилин після аварії на своєму скутері, розповів, що він бачив у цей момент.

Після ДТП Джона Девіса було доставлено до лікарні, і після клінічної смерті медикам вдалося знову змусити його серце битися.

Все це сталося ще 1987 року, але спогади Джона про свій навколосмертний досвід все ще яскраві. Ними він поділився з YouTube-каналом The Other Side.

Джон сказав: "Я заплющив очі, коли помер, і мені здалося, що наступної секунди я стояв у найкрасивішій будівлі, яку я коли-небудь бачив. На той час я цього не знав, але у кожного з нас є духовні наставники, які перебувають з нами, коли ми вступаємо в наше життя. Фактично духовні наставники допомагають нам планувати своє життя. У мене був духовний наставник. Він сказав: "Я твій духовний наставник. Мене звуть Алан".

Джон Девіс / © скриншот з відео
Джон Девіс / Фото: скриншот з відео

Джона відвели до круглого будинку, щоб він міг подивитися свій "Огляд життя".

"Раптом екрани кінотеатрів спалахнули, і на них почали показувати різні епізоди з мого життя", - сказав Джон. "На одному екрані був я в дитинстві, на іншому — у підлітковому віці, на третьому — у початковій школі, і на ньому було показано все моє життя аж до 21 року. І в цей момент мій гід пояснив мені, що у кожного є огляди життя, і вони можуть бачити своє життя таким, яким воно було тоді".

Потім Алан вивів Джона на вулицю, де він зміг подивитися ще один великий екран – що показує йому, якими були його попередні життя.

"Одне життя, яке він показав мені, було життям ченця. В другому житті він показав мені, що в мене є тачка повна взуття, і в тому житті я був торговцем взуттям. Третє життя, яке він мені показав, було життям рибалки. У мене був дерев'яний човен і сітка, і моя робота полягала в тому, щоб ловити рибу для села".

Пізніше Джона, за його словами, відвезли до гігантської бібліотеки.

Він сказав: "На дивані сиділа жінка. У неї було довге, як смола, чорне волосся до талії, вона була одягнена в щось на зразок пурпурно-бордової сукні і дивилася те, що сьогодні ми б назвали телевізором з плоским екраном. Вона спостерігала за битвою, яка сталася на Землі 200 років тому між індіанськими племенами рівнин та кавалерією США. Пам'ятаю, я подумав: "Як вона може дивитися битву, яка сталася декілька сотень років тому, коли у нас тоді навіть не було відеомагнітофонів? Мій хлопець сказав мені, що все записується, і навіть зараз я не розумію, як це можливо, тому я просто думаю про це як про Божу справу".

У Джона також був час сходити до замку, де була ще одна жінка – цього разу з "полуничним світлим волоссям".

"Вона дійсно підійшла до мене під час цього досвіду, і ось щось, за що я й досі лаю себе… Ось я на іншому боці, я міг би запитати цю дівчину про що завгодно, але вона підійшла до мене і сказала: "Я можу щось допомогти тобі знайти?". Знаєте, що я їй сказав? Я сказав: "О, ні, дякую. Я лише дивлюся". Я міг би запитати її про що завгодно", - поділився він.

Нагадаємо, нещодавно пожежник розповів про те, що бачив та відчував під час клінічної смерті. Він також пережив навколосмертний досвід.

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Дата публікації
Перегляди
1125
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