ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Кімната тайця

Кімната тайця / © ท่านเปา/Facebook

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
2 хв
Кімната тайця

Чоловік помер після того, як понад місяць пив лише пиво — фото

44-річний таєць відмовився від їжі та споживав виключно алкогольний напій.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

У місті Районг, Таїланд, чоловік помер в оточенні понад сотні порожніх пляшок пива після того, як відмовився від їжі і понад місяць харчувався виключно алкогольним напоєм.

Про це повідомляє Oddity Central.

До будинку в районі Бан Чанг міста Районг викликали рятувальників із фонду Siam Rayong Foundation, щоб допомогти чоловікові, який, за повідомленнями, страждав на судоми і згодом знепритомнів. На жаль, до моменту їхнього прибуття на місце події пацієнт уже помер. Його ідентифікували як 44-річного Тавісака Намвонгса, розлученого місцевого мешканця і батька 16-річного хлопчика. За словами підлітка, Намвонгса понад місяць пив лише пиво, і коли одного дня він повернувся зі школи, то знайшов батька в ліжку з судомами, оточеного порожніми пляшками з-під пива.

Коли рятувальники прибули на місце події, вони виявили понад 100 порожніх пляшок пива, розставлених на підлозі спальні, між якими залишався лише вузький прохід, що дозволяв чоловікові ходити до ліжка.

Спальня Тавісаки Намвонгси / © ท่านเปา/Facebook

Спальня Тавісаки Намвонгси / © ท่านเปา/Facebook

Син чоловіка розповів поліції, що щодня готував батькові гарячі страви, коли повертався зі школи, але той відмовлявся їсти і вже понад місяць харчувався лише пивом.

Спальня Тавісаки Намвонгси / © ท่านเปา/Facebook

Спальня Тавісаки Намвонгси / © ท่านเปา/Facebook

Хоча син чоловіка не знав про будь-які захворювання, які він міг мати, він згадав, що Тавісак почав зловживати алкоголем, щоб пережити розлучення. Існує підозра, що саме це емоційне напруження змусило його замінити їжу пивом.

Хоча пиво багате на калорії, воно не містить необхідних поживних речовин, і вживання його як замінника їжі становить серйозну небезпеку, зокрема дефіцит поживних речовин і пошкодження печінки через вміст алкоголю.

Нагадаємо, дев’ятирічний хлопчик вже 5 років не п’є воду. Його історія — не виняток: згідно з опитуванням, багато людей живуть у стані хронічного зневоднення.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie