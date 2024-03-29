В Японії чоловік помер після того, як його піджак зачепився за поручень ескалатора на залізничній станції.

Про це пише Metro.

72-річний Мамору Сузукі був притомний, коли його знайшли біля виходу з ескалатора на станції JR Mito в місті Міто, на сході Японії. Але незабаром він знепритомнів і був доставлений до місцевої лікарні, де була констатована його смерть.

Причина смерті ще не встановлена.

Поліція переглядає записи з камер відеоспостереження на станції, щоб з'ясувати, що сталося за мить до його смерті.

72-річний чоловік був родом з Хітачі, міста в префектурі Ібаракі. Його смерть – не перша фатальна зустріч з ескалатором. 2019 року в Індії 12-річний хлопчик загинув, впавши з висоти 15 метрів з одного з них. Його штани зачепилися за поручень, коли він грався нагорі ескалатора в торговому центрі Nucleus Mall у місті Ранчі. Дитина перекинулася набік і поклала руку на моторизовану рейку, очевидно, намагаючись зупинити її. Потім до нього приєдналися ще двоє дітей, перш ніж ескалатор раптово кинуло вперед. Його відчайдушні спроби втриматися, коли ескалатор тягнув його донизу, закінчилися, коли він втратив хватку і випав з поля зору.

Читайте провідні новини дня:

Чотирирічному хлопчику відірвало два пальці на ногах, коли вони застрягли між сходинкою та боковою частиною ескалатора на станції Лондонський міст у вересні минулого року. Він повертався з сімейного відпочинку в Сітінгборні, графство Кент.

У Китаї дев'ятирічна дівчинка врятувала хлопчика від подібної долі, побігши донизу, щоб натиснути кнопку аварійної зупинки після того, як він застряг ногою на ескалаторі в місті Ухань у червні минулого року.

Батько двох дітей залишився в комі і помер через вісім хвилин після того, як впав з висоти 30 метрів донизу з нерухомого ескалатора на транспортній розв'язці Донкастера в Південному Йоркширі в жовтні минулого року.

Щонайменше 14 людей отримали травми, коли ескалатор несподівано змінив напрямок руху на жвавій станції південнокорейського метро в червні 2023-го.

Нагадаємо, чоловік відкусив своєму другу вухо через танці. Стало відомо, з чого розпочався конфлікт.

Читайте також: