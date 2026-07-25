Чоловік "помер", щоб уникнути в’язниці: але один доказ його видав

Труна / © pixabay.com

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У Китаї чоловік, якого підозрювали у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, інсценував власну смерть, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Для цього він придбав труну, організував фальшиве поховання за допомогою родичів, а сам утік до іншої провінції, пише SCMP.

Торік у січні чоловіка на прізвище Сі затримали за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що раніше його вже двічі притягували до відповідальності за аналогічні порушення, пов’язані з керуванням без водійського посвідчення у нетверезому стані.

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Згідно із законодавством Китаю, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння може кваліфікуватися як небезпечне водіння. За це передбачені позбавлення водійських прав, кримінальне ув’язнення на строк від одного до шести місяців та штраф.

Побоюючись реального терміну, Сі вирішив інсценувати власну смерть.

Пізніше він пояснив, що через накопичені борги та попередні правопорушення боявся, що після вироку вже не зможе почати життя заново.

У червні чоловік ретельно підготував свій план.

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Він заздалегідь придбав труну, розкидав будинком порожні упаковання та пляшки з-під ліків, затримав дихання й охолодив тіло за допомогою спеціального обладнання, щоб створити враження, ніби помер внаслідок передозування.

Родичі пояснили, що накрили його голову простирадлом, оскільки обличчя нібито було сильно спотворене після “смерті”.

Ще до настання ночі мати та бабуся поспіхом поховали труну, а сам Сі тим часом вирушив до провінції Юньнань на південному заході Китаю, де сподівався знайти роботу.

Після повідомлення про смерть чоловіка правоохоронці прибули на місце, однак оглянути тіло вже не змогли — труну встигли поховати.

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Втім, слідчих одразу насторожили декілька підозрілих деталей.

Зокрема, родина не викликала швидку допомогу, а труну придбали ще до офіційного підтвердження смерті.

Крім того, правоохоронці не знайшли лікарського свідоцтва про смерть, документів про кремацію чи записів про зняття чоловіка з реєстрації за місцем проживання.

Сусіди та мешканці села також повідомили, що обличчя “померлого” весь час залишалося накритим, а тіло бачили лише його мати та бабуся.

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Після перевірки записів із камер відеоспостереження, банківських транзакцій та телефонних даних поліція дійшла висновку, що Сі живий.

Правоохоронці оголосили його у розшук і зрештою затримали у квітні.

Уже наступного місяця суд визнав чоловіка винним та призначив йому п’ять місяців кримінального ув’язнення, а також штраф у розмірі 20 тисяч юанів (близько 3 тисяч доларів США).

11 червня окреме кримінальне провадження відкрили й щодо його матері та бабусі. Їх підозрюють у приховуванні злочинця та перешкоджанні правосуддю.

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Прокурор, який веде справу, наголосив, що подібні спроби уникнути відповідальності лише погіршують становище порушників.

«Інсценування власної смерті з метою уникнення відповідальності перед законом не лише марне, але й може призвести до додаткової кримінальної відповідальності», — заявив прокурор у коментарі для китайських ЗМІ.

Нагадаємо, як 12-річна дівчинка інсценувала власне викрадення, щоб отримати гроші від батьків.

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