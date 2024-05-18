Чоловік помер у день свого весілля і наречена дізналася про його таємне життя – фото

Жінка розповіла, як після смерті коханого дізналася про його таємне життя.

Про це пише New York Post.

Смерть розлучила Кейтлін Палм'єрі та її покійного нареченого Еріка вранці в день їхнього весілля в серпні 2020 року. Замість того, щоб йти до вівтаря, 35-річна жінка була паралізована горем, коли дізналася, що коханий її мрії переніс смертельний серцевий напад у 33 роки, всього за декілька годин до того, як вони мали сказати "Так".

Мешканка Нью-Йорку занурилася у, здавалося б, нескінченне коло відчаю – аж поки не розкрила брудні таємниці подвійного життя Еріка.

"Я хотіла вибухнути від злості", - пригадала вона.

20 листопада 2023 року, коли йому виповнилося б 37 років, вона дізналася, що Ерік, фінансовий консультант-мандрівник, понад рік перед смертю зраджував її з іншою жінкою.

"Я відчувала, що опинилася в емоційній пастці і не могла нікуди втекти", - поділилася Палм'єрі. "У мене було стільки розчарування і нікуди було його подіти. Я відчайдушно чекала, що хтось скаже мені, що це неправда, але в глибині душі я знала, що це правда. І я хотіла розірватися".

Кейтлін та Ерік / Фото: Kaitlin Palmieri/Instagram

Кістки зради Еріка висипалися з шафи, коли Кейтлін натрапила на своєрідний допис, присвячений її покійному нареченому, в Інстаграмі. Вона не надала особливого значення віртуальній данині пам'яті – принаймні, спочатку. Натомість вона вирішила, що це просто кумедна випадковість, що вона та інша жінка згадують двох різних померлих чоловіків на ім'я Ерік, які, до того ж, мали спільний день народження. Але, зв'язавшись з цією жінкою, щоб прояснити ситуацію, Кейтлін була шокована правдою.

"Він зустрічався з іншою жінкою, з якою познайомився в Інтернеті, від березня 2019 року", - розповіла Палм'єрі.

Неназвана коханка засипала наречену скриншотами текстових повідомлень, доводячи хтивість інтрижки, яка почалася всього за сім місяців до того, як Ерік освідчився Палм'єрі.

"Останні повідомлення, якими вони обмінювалися, були огидними, сексуальними", - розповіла вона. "Ерік надіслав їх їй за сім днів до нашого весілля".

Кейтлін та Ерік / Фото: Kaitlin Palmieri/Instagram

До цього моменту Палм'єрі вірила, що Ерік був посланий небесами, щоб стати її другим шансом на кохання. До того, як у лютому 2018 року вона перейшла на його сторінку на сайті знайомств, вона втратила свого хлопця, Майка, через нещасний випадок 2015 року. Майк послизнувся у водоймі під час святкування її 30-го дня народження і знепритомнів. Він помер через шість днів. Палм'єрі поділилася своїм горем з Еріком, якого вона похвалила за те, що він "чудово" підтримав її у горі. Але її висока повага до Еріка зруйнувалося, коли вона дізналася про його невірність.

"Я плакала перші декілька днів. Але просто неможливо заперечувати його патологічну, нарцистичну поведінку, яка стоїть за цим", - сказала вона. "Нахабство змусити того, хто тебе кохає, пройти через це, стати перед моїми 77-річними батьками і просити їхнього дозволу одружитися зі мною. Це зістарило їх, і вони не заслуговували на це".

Після смерті Еріка вона була змушена покинути їхню спільну квартиру в Асторії, Квінз, і повернутися додому на Лонг-Айленд. Там мама і батько Кейтлін намагаються підтримати її, щоб допомогти їй впоратися з депресією, тривогою і посттравматичним стресовим розладом, які вона пережила після того, як дізналася про брудні вчинки свого коханого.

"Я втратила все. Це його вина. Я маю повне право гніватися так, як відчуваю", - заявила жінка.

Кейтлін та Ерік / Фото: Kaitlin Palmieri/Instagram

Зараз Палм'єрі перебуває на шляху до подолання потрясіння: "Це справді зіпсувало мені мозок. Цікаво, чи він взагалі кохав мене? Чи він просто хотів стабільності і фасаду шлюбу зі мною? Тому що те, що він зробив, не було коханням”.

Кейтлін сподівається, що її трагедія допоможе іншим.

"На жаль, багато людей проходять через це", - визнала вона, перш ніж звернутися зі словами підбадьорення до жінок, які також зазнали кривди. "Ви маєте право гніватися і ображатися. Не думайте, що ви повинні автоматично пробачити когось через те, що він помер".

Нагадаємо, чоловік закохався в тещу та одружився з нею після смерті своєї дружини. Його тесть благословив цей союз та допоміг організувати весілля.

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