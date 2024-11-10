Чоловік помер в день похорону дружини після того, як пара "не провела жодної ночі в розлуці" – фото

Чоловік помер через декілька днів після смерті дружини після 65 років шлюбу.

Про це пише Metro.

Бернард О'Меллі, бізнесмен з Саутпорта, помер у день похорону своєї дружини Джоан. Подружжя пішло з життя у віці 88 років.

Їхній син Тім О'Меллі, один з чотирьох братів і сестер, сказав, що його батьки ніколи не проводили жодної ночі окремо протягом усього свого шлюбу і навіть заснували бізнес разом. Він і двоє його братів і сестер зараз працюють у цьому сімейному бізнесі, і він поділився своїм полегшенням від того, що його батьки возз'єдналися.

Тім сказав: "Після короткого перебування в лікарні моя мама, Джоан О'Меллі, померла 11 жовтня. Мій тато, Бернард, пішов за нею незабаром після цього 30 жовтня. Жодна зі смертей не була несподіваною, хоча нам усім було важко почути про мого тата в день похорону мами. Їм обом було по 88 років, і вони були одружені 65 років. За весь цей час вони не провели жодної ночі нарізно. Тепер вони знову разом".

Джоан і Бернард О'Меллі

Бернард і Джоан заснували сімейний бізнес, який зараз називається Nationwide Produce PLC, у вересні 1975 року. Це одна з найбільших, найстаріших і найрізноманітніших компаній у Великій Британії.

Тім додав: "Мій батько займався торгівлею, а мама вела бухгалтерію. Офіс був маленькою кімнатою в маленькому будинку з трьома спальнями в Саутпорті, де бігали четверо дітей – троє з них зараз у бізнесі: я, Патрік та Ентоні. Мій батько ніколи не припиняв говорити про бізнес. Перше, що він казав, коли я його бачив, було: "Як справи на роботі?". Я сумуватиму за ним, сумуватиму за його безмежним ентузіазмом у бізнесі, але, перш за все, мені не вистачатиме його порад, його перлин мудрості".

Нагадаємо, чоловік пригрозив розлученням через реакцію дружини на його сюрприз. Вона не оцінила презент.

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