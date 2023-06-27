Чоловік помилково пожертвував 15 тисяч доларів замість 150: історія набрала неочікуваних обертів

Він не лише повернув кошти, а й допоміг благодійникам.

Мешканець Каліфорнії, США, помилково пожертвував 15 тисяч доларів замість 150.

Про це пише today.com.

Історія, якою він поділився на Reddit, починається з того, що Майкл зустрівся зі своїм сусідом — 70-річним індуїстським священиком, який очолює благодійну організацію з боротьби з голодом у Бангладеші.

Майкл вирішив зробити пожертву та надіслав "150 доларів". Принаймні так він думав.

"Через якусь мить я отримую повідомлення на свій телефон, що попереджає мене про надзвичайно велику транзакцію моєю кредитною карткою", — написав Майкл. "Я збентежений і кидаюся, щоб відкрити текстове повідомлення. У ньому йдеться про те, що я зробив платіж у розмірі 15 041 доларів США на користь GoFundMe. Одразу пітнію. Як я міг пожертвувати п'ятнадцять тисяч доларів?".

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Потім Майкл зрозумів, що випадково почав вводити інформацію про свою кредитну картку, коли його курсор все ще перебував в ящику для пожертвувань, і ось так 150 перетворилося на 15041.

Чоловік негайно зателефонував до служби підтримки клієнтів GoFundMe, і йому сказали, що повернення буде оброблено.

Колосальні 15 тисяч доларів були помічені благодійною організацією ще до того, як Майклу було надано відшкодування, і GoFundMe повідомив його, що пожертва відображатиметься в історії сайту доти, доки відшкодування не буде оброблено.

Людина, яка керує операціями благодійної організації, надіслала Майклу фотографії та відео, на яких люди люб'язно дякують йому за величезну п'ятизначну пожертву.

"Буквально сотні фотографій немічних, літніх, інвалідів та виснажених людей з табличками з моїм ім'ям", - сказав Майкл.

Одна людина навіть надіслала Майклу відео подяки на Facebook, де він оточений десятками збіднілих і голодних людей, що тримають пакети з їжею.

Зрештою, після того, як повернення було опрацьовано, Майкл пожертвував 1500 доларів замість запланованих 150.

Але на цьому історія не закінчилась.

Допис Майкла на Reddit став вірусним і привернув увагу користувачів у всьому світі.

Один відомий ютубер привернув ще більше уваги до Reddit Майкла у відео, то ще більше людей зробили пожертвування.

"Чув історію про хлопця на Reddit, який випадково пожертвував 15 000 замість 150, але збільшив суму до 1500. Чудова історія, хотів би зробити свій внесок", - сказав один із жертводавців.

Передбачувану мету у розмірі 26 108 доларів США, розміщену на сайті GoFundMe, було перевищено, і організація отримала 36 520 доларів США.

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"Почуття провини так і не зникло, коли пожертвування зменшилося з 15 000 до 1 500 доларів, але воно безумовно зникло зараз. Тепер я так пишаюся всією цією історією", - поділився він.

Нагадаємо, злодій під час пограбування закохався у свою жертву та запросив на побачення. Якою була реакція жінки.

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