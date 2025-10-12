- Дата публікації
Чоловік помочився на вівтар у соборі Святого Петра у Ватикані (відео)
У Ватикані хуліган осквернив вівтар собору Святого Петра, помочився на очах у всіх відвідувачів.
У Ватикані чоловік осквернив вівтар у соборі Святого Петра у Ватикані, справивши потребу просто на очах у людей.
Про інцидент повідомляє італійське видання Corriere della Sera.
Інцидент стався вранці 10 жовтня. Невідомий чоловік проник повз контрольні турнікети і оперативно піднявся на вівтар під відомим бронзовим балдахіном, створеним Джан Лоренцо Берніні. На очах у численних туристів він зняв штани та помочився.
Співробітники жандармерії затримали чоловіка, після чого негайно вивели його з території.
Папа римський Лев XIV був глибоко засмучений оскверненням вівтаря.
Російський опозиціонер Олександр Невзоров стверджує, що вандал родом із Палестини, проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Цей випадок не є поодиноким. У лютому цього року громадянин румунського походження вже піднімався на вівтар собору Святого Петра. Там він перекинув кілька свічників, призначених для проведення літургії.
Раніше повідомлялося, що колишній шеф-кухар Ватикану відкрив власний ресторан.