Чоловік помочився на вівтар у соборі Святого Петра у Ватикані (відео)

У Ватикані чоловік справив потребу на вівтар у базиліці Святого Петра

Реклама

У Ватикані чоловік осквернив вівтар у соборі Святого Петра у Ватикані, справивши потребу просто на очах у людей.

Про інцидент повідомляє італійське видання Corriere della Sera.

Інцидент стався вранці 10 жовтня. Невідомий чоловік проник повз контрольні турнікети і оперативно піднявся на вівтар під відомим бронзовим балдахіном, створеним Джан Лоренцо Берніні. На очах у численних туристів він зняв штани та помочився.

Реклама

Співробітники жандармерії затримали чоловіка, після чого негайно вивели його з території.

Папа римський Лев XIV був глибоко засмучений оскверненням вівтаря.

Російський опозиціонер Олександр Невзоров стверджує, що вандал родом із Палестини, проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Дата публікації 15:48, 12.10.25 Кількість переглядів 13 Чоловік справив потребу на вівтар у соборі Святого Петра у Ватикані

Цей випадок не є поодиноким. У лютому цього року громадянин румунського походження вже піднімався на вівтар собору Святого Петра. Там він перекинув кілька свічників, призначених для проведення літургії.

Реклама

Раніше повідомлялося, що колишній шеф-кухар Ватикану відкрив власний ресторан.