Чоловік "помолодшав на 40 років" після пластики обличчя – фото

Косметична хірургія стає все більш популярною, оскільки люди прагнуть змінити свою зовнішність. Однак операція з омолодження одного чоловіка приголомшила користувачів, за що він отримав прізвисько "Бенджамін Баттон".

Про це пише Daily Star.

Чоловік пройшов серію процедур в турецькій клініці, щоб досягти більш молодого вигляду. Результати шокують: дехто стверджує, що він має на 40 років молодший вигляд.

Клініка поділилася фотографіями "до" і "після" на своїй сторінці в Instagram, демонструючи перетворення зі зморшкуватого, сивого чоловіка на гладкошкірого, світловолосого фанатика спортзалу.

Чоловік до і після пластики / Фото: instagram.com/esteistanbulr

"Неймовірне перетворення! Наш пацієнт досягнув приголомшливого нового вигляду після підтяжки обличчя, шиї, верхніх і нижніх повік, трансплантації волосся і ринопластики. Ці комбіновані процедури покращили контури обличчя, омолодили область навколо очей і принесли гармонію в структуру носа. Ми підкреслили природну красу нашого пацієнта, що призвело до більш свіжого та молодого вигляду. Кожна деталь була ретельно продумана, щоб забезпечити максимально природні результати", - йдеться у коментарі до публікації.

Чоловік до і після пластики / Фото: instagram.com/esteistanbulr

Допис зібрав понад 2 100 лайків, багато хто висловив своє здивування перетворенням чоловіка. Одна людина прокоментувала, що операція "змінила життя чоловіка", а інша пожартувала: "Я не знав, що цікавий випадок із Бенджаміном Баттоном був "правдивою" історією".

Також відгукнулося чимало скептиків, які були переконані, що на фото "після" насправді син чоловіка: "Зрозуміло, що це син. Його шкіра на плечах не відповідає віку", "А як щодо шкіри шиї?", "Це 100% його син".

Нагадаємо, раніше інший чоловік також став невпізнанним після пластики обличчя. Він зробив ринопластику, омолодження нижніх повік та корекцію підборіддя.

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