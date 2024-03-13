Чоловік помстився колишній, яка кинула його через вагу, схуднувши на 64 кг: фото до і після

Тепер він працює особистим тренером.
Чоловік, який впав у депресію, коли від нього пішла дівчина через набір ваги, схуд на 64 кг.
Про це пише nypost.com.
27-річний Нітхун Пувіраджасінгам за час карантину набрав 44 кг і його вага становила 144 кіло.
Він розповів, що його дівчина не змогла витерпіти того, як він "з'їв себе до смерті", і кинула його, а він вирішив повернути своє життя в потрібне русло.
Нітхун схуд на 64 кг, знизивши свою вагу до 80 кг, і тепер він навіть працює особистим тренером у Лондоні.
"Для мене це вже три роки послідовності. Я не робив перерви понад тиждень", - заявив Пувіраджасінгам SWNS. "Я почуваюся чудово, і не можу навіть уявити, що колись повернуся до такого способу життя".
Пувіраджасінгам каже, що раніше він був дуже спортивним і любив займатися фізичними вправами. Він грав у регбі і часто ходив до спортзали – доки не прийшла пандемія, яка залишила його і всіх інших вдома.
"Я почав набирати вагу. Я не бачився з друзями чи родиною – просто залишався з нею, багато їв і курив", - розповів чоловік про свою тепер уже колишню дівчину.
За словами Нітхуна, жінка, яку він не назвав, не хотіла бачити, як він руйнує себе: "Вона не могла дивитися, як я з'їдаю себе до смерті, що цілком зрозуміло. Вона сказала, що якщо я не змінюся, вона піде, але я не змінився".
Пувіраджасінгам каже, що мав дуже похмурі думки, постійно носив велику куртку, щоб приховати збільшення ваги, і уникав зустрічей з друзями після того, що сталося. Після двох тижнів відчаю він вирішив, що повинен змінити своє життя.
Починаючи від лютого 2021 року, він поступово налагодив своє харчування, кинув палити і почав займатися спортом.
"Я купив резинки, лавку, гантелі, штангу, повісив дзеркала, поклав гумове покриття для підлоги, придбав боксерську грушу і повільно почав повертатися до звичного життя", - поділився він.
Через три роки він зробив тіло, як у Голлівуді, і отримав ліцензію персонального тренера.
"Я навіть не впізнаю ту людину", - додав він. "Я був вдячний йому, тому що він дав мені поштовх, необхідний для того, щоб вийти із зони комфорту і довести, що всі помиляються".
Нагадаємо, подружжя разом схудло на 105 кг та показало свої фото до і після. Пара має невпізнанний вигляд.
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