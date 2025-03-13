Чоловік помстився шахраю, який намагався "обчистити" його банківський рахунок: що він вигадав

Іноді найкраща помста – це зробити те, чого очікували всі, але з власним унікальним шармом.

Чоловіка похвалили в Мережі за те, як він помстився телефонному шахраю, що намагався спустошити його банківський рахунок.

Він розповів на Reddit, що отримував численні дзвінки від шахраїв, котрі обіцяли величезну суму грошей або надати нібито ексклюзивну послугу.

Одного разу, коли один із шахраїв зателефонував двічі поспіль на робочий телефон, британець вирішив, що з нього досить. І замість того, щоб мовчки терпіти, він перетелефонував.

Шахрай намагався повідомити, що чоловік виграв "Publishing (sp) Clearinghouse", на що почув у відповідь: "Назви моє ім'я і я поділюся з тобою 5 мільйонами фунтів стерлінгів!".

Очевидно, шахрай не очікував такого повороту. У результаті сталася коротка, але емоційна словесна перепалка, під час якої з обох боків лунали лайки та погрози. Але це був лише початок, оскільки протягом години він телефонував шахраю понад 100 разів. Час від часу шахрай відповідав, благаючи його припинити телефонувати, але той невпинно продовжував свою атаку.

Чоловік продовжив: "Він відповідав час від часу, лаяв мене і погрожував, перш ніж покласти слухавку. Я поки що зупинився, але зберіг його номер у телефоні. Я періодично телефонуватиму йому, просто щоб трохи потурбувати. Для мене це безкоштовна розвага!".

І хоча деякі критики вважають, що йому слід було піти ще далі, інші юзери побачили у цій історії приклад того, як можна повернути несподіваний удар тим, хто намагається "обчистити" вас, за допомогою хитрощів.

Нагадаємо, шахраї придумали нову схему для викрадання особистих даних користувачів у Viber. Відомо, як вона працює.

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