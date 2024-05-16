Чоловік помстився власнику ресторану негативними відгуками в Інтернеті: як він поплатиться (фото)

Нещодавно в Таїланді був заарештований британець, який нібито завдав шкоди ресторану на острові Пхукет, розмістивши в Інтернеті низку 1-зіркових відгуків після сварки з власником ресторану.

Про це пише Oddity Central.

21-річний громадянин Великої Британії був заарештований у Таїланді на початку цього місяця, коли поліція з'явилася в його квартирі в Бангкоку, але інцидент, що призвів до його арешту, стався ще 2022 рого, коли він проживав в орендованому помешканні на Пхукеті.

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За повідомленнями тайських ЗМІ, найпростіший шлях чоловіка, відомого лише як Александер, до свого помешкання пролягав через італійський ресторан, і він без вагань цим скористався. Помітивши, що чоловік проходить через його ресторан декілька разів на день, власник закладу зажадав від нього, щоб він користувався громадською дорогою, оскільки він не є платним клієнтом і заважає його гостям.

Невдовзі після бурхливої перепалки власник ресторану помітив, що рейтинг його закладу в Google впав з 4,8/5 до 3,1/5 через низку нібито фальшивих 1-зіркових відгуків. Підозрюючи, що за цією наклепницькою кампанією в Інтернеті стоїть Александер, він подав на нього скаргу.

Александер може сісти до в'язниці / Фото: twitter.com/sighyam

Незрозуміло, як поліція Таїланду підтвердила, що британець несе відповідальність за негативні відгуки в Інтернеті, але в серпні 2023 року на його ім'я був виданий ордер на арешт "за введення неправдивої інформації в комп'ютерну систему таким чином, що це може завдати шкоди іншим, але не є злочином наклепу згідно з Кримінальним кодексом".

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Майор поліції з відділу боротьби зі злочинністю Джомпаріта Кеврюнга заявив, що 21-річний чоловік був заарештований у Бангкоку і переданий слідчому поліцейської дільниці Сакху на півночі Пхукета. Під час допиту він заперечував висунуті проти нього звинувачення, але якщо його визнають винним, він ризикує провести два роки у в'язниці.

2020 року американський турист зіткнувся зі схожими звинуваченнями відповідно до суворих законів Таїланду про боротьбу з наклепом за те, що розмістив відгук на Trip Advisor і звинуватив курорт на Пхукеті в "сучасному рабстві". Його заарештували, але невдовзі відпустили після того, як він перепросив за свої дії.

Нагадаємо, власник ресторану геніально помстився клієнтам, які залишили погані відгуки про його заклад. Він похизувався, що саме вигадав.

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