Чоловік помстився жінці, яка засовувала "свої смердючі ноги" йому під сидіння в літаку – відео

Пасажир літака показав, як помстився жінці, яка засовувала ноги під його сидіння.

Він опублікував відповідне відео у TikTok, де показав стопи у білих шкарпетках, які виднілися з-під його місця. Як зазначив користувач, від сусідки неприємно пахнуло і він вирішив діяти.

Підпис свідчить: "Жінка в літаку за мною продовжувала підставляти свої смердючі ноги під мене, а потім зупинилася".

На кадрах видно, як він бере банку газованки та капає трохи жінці на ноги.

Відео зібрало понад 300 тисяч переглядів та 8700 вподобань. Втім, що думають користувачі про таку витівку, невідомо. Чоловік вимкнув можливість коментувати його публікацію. Цілком ймовірно, що юзери не оцінили такий спосіб та залишили хейтерські повідомлення.

Нагадаємо, чоловік привів кохану на вечірку, яка виявилась їхнім весіллям-сюрпризом. Втім, реакція жінки шокувала всіх.

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