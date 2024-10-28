Чоловік понад 30 років щодня їсть локшину швидкого приготування: заради неї він кинув роботу

Сокусекісай Ояма, відомий як японський король рамену швидкого приготування, зробив прибуткову кар'єру на тому, що їсть локшину принаймні раз на день вже понад три десятиліття.

Про це пише Oddity Central.

Локшина швидкого приготування, більш відома в Японії як локшина в стаканчиках, дуже популярна в країні. Існують буквально сотні різних видів, від дешевих варіантів, які ви можете знайти в місцевому продуктовому магазині, до вишуканих версій зі справжніми начинками, такими як зневоднене м'ясо та овочі. Це, безумовно, найпопулярніша їжа швидкого приготування в Японії, і її люблять практично всі, але ніхто не любить її так сильно, як Сокусекісай Ояма.

Колишній ілюстратор з дипломом інженера, Ояма покинув свою кар'єру, щоб присвятити себе улюбленій справі – поїданню локшини і стати професійним критиком локшини в чашках. 65-річний чоловік стверджує, що за останні 30 років він з'їв щонайменше одну порцію локшини швидкого приготування і загалом понад 10 000 чашок локшини.

Сокусекісай Ояма / Фото: x.com/Sokusekisai

Ояма каже, що "прокинувся з любов'ю до локшини швидкого приготування" під час навчання на інженера в токійському університеті Гунма. Тоді ж він почав колекціонувати упаковання для рамену швидкого приготування, і зараз його приголомшлива колекція налічує понад 6 000 різних стаканчиків та обгорток. Його великий прорив у світі поціновувачів локшини швидкого приготування стався 1995 року, коли він виграв телевізійний чемпіонат Токіо з локшини швидкого приготування, телевізійне шоу, яке перевіряло знання конкурсантів про рамен швидкого приготування. Перемога принесла Сокусекісаю Оямі статус знаменитості, що гарантувало йому участь в інших телешоу та різноманітних заходах.

2018 року Сокусекісай був коронований телевізійним чемпіоном Goku Kiwami Cup Ramen Arrangement King у шоу, присвяченому вдосконаленню локшини швидкого приготування, пропонуючи невеликі корективи. Учасники обирали свою улюблену локшину швидкого приготування, а потім додавали деякі інгредієнти, щоб зробити її кращою. Судді, зазвичай власники раменних, оцінювали результати, дегустуючи покращений рамен, і визнали найкращим рамен від Сокусекісая Оями.

Щороку в Японії з'являються сотні нових пропозицій локшини швидкого приготування, тому Сокусекісай Ояма працює професійним критиком локшини в чашках. Він регулярно виступає на телебаченні та дуже активний у соціальних мережах, відповідаючи на запитання людей, пов'язані з локшиною, публікуючи огляди та складаючи рейтинг найпопулярніших видів локшини швидкого приготування. Завдяки його величезному досвіду та задокументованій любові до локшини в стаканчиках, до його думки завжди прислухаються.

Локшина швидкого приготування має погану репутацію, коли мова йде про здоров'я. Ояма ніколи не коментував стан свого здоров'я, хоча з'їв більше локшини швидкого приготування, ніж будь-хто інший у світі, але має досить здоровий вигляд.

Нагадаємо, чоловік не вживав алкоголь протягом 1000 днів. Він розповів про наслідки, яких не очікував.

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