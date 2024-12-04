Чоловік понад 60 днів живе під водою: як він облаштувався на глибині 11 метрів

59-річний німець вже понад 60 днів намагається побити світовий рекорд Гіннеса з найдовшого часу, проведеного в підводному стаціонарному середовищі існування.

Про це пише UPI.

Рюдігер Кох, аерокосмічний інженер, вже два місяці живе і працює в підводній капсулі біля узбережжя Пуерто-Ліндо, Панама, в Карибському морі.

Житлова площа Коха на глибині 11 м становить близько 30 квадратних метрів і містить портативний туалет, телевізор, комп'ютер, ліжко, стаціонарний велосипед, сонячну енергію, супутниковий Інтернет і декілька вентиляторів.

За його словами, найбільше йому не вистачає розкоші на суші – душу.

Рюдігер Кох / Фото: Ocean Builders

"Це не особливо важко. Я не відчуваю, що страждаю тут, внизу, хоча найважче те, що іноді мені хочеться зайнятися дайвінгом", - сказав він.

Він почав свою спробу встановити рекорд 26 вересня і планує виринути 24 січня, провівши під водою 120 днів.

Нагадаємо, поточний рекорд із найдовшого часу, проведеного в підводному стаціонарному середовищі існування, становить 100 днів і був встановлений Джозефом Дітурі біля узбережжя Флориди 2023 року. Джозеф заявив, що завдяки цьому експерименту він "помолодшав" на 20 років і став нижчим.

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