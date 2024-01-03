Чоловік попросив свою колишню стати сурогатною мамою, бо тіло його нової дружини "надто сексуальне"

Жінка була обурена після того, як її колишній чоловік попросив її стати для нього сурогатною матір'ю, бо тіло його нової дружини "занадто ідеальне, щоб його псувати".

Вона пояснила, що чоловік кинув її та їхніх дітей заради 18-річної дівчини. Тепер пара хоче разом створити сім'ю, але він стурбований тим, як вагітність вплине на її гаряче і сексуальне тіло.

На Reddit 30-річна користувачка написала: "Мій колишній чоловік хоче, щоб я була сурогатною матір'ю для нього та його дівчини, тому що її тіло "занадто ідеальне, щоб його псувати". Ми практично не спілкувалися, окрім як через третю особу, тому що у нас є спільна дочка. Він нічого для неї не робить. Він попросив повну опіку, бо не хотів сплачувати аліменти. Зрештою, я переконала його погодитися на контрольовані відвідування та нульові аліменти".

Читайте провідні новини дня:

За словами жінки, екс три місяці не зв'язувався з нею та своєю дитиною, перш ніж з'явився біля її дверей, щоб попросити її про "позику". "Днями він сказав мені, що хоче від неї дитину. Він безвідповідальний, а вона незріла, тож із них вийдуть жахливі батьки", - додала вона. "Але він хоче, щоб я виносила їхню дитину. Чому? Тому що її підліткове тіло таке "гаряче та сексуальне", а я "стара і звикла". Я гадки не маю, чому він взагалі запитав мене. Чому він мені це каже? Про її тіло? Чому він хоче, щоб я якимось чином втрутилася? Це все так дивно".

Коментуючи її допис, один із користувачів сказав: "Ще лише січень, але я можу з упевненістю сказати, що він виграє приз 2024 року за сміливість".

Інший юзер додав: "Попросіть його підтвердити цей запит у текстовому повідомленні, а потім подайте на нього до суду з вимогою повної опіки над дочкою та всіма аліментами і заблокуйте його. Чому ви погодилися не одержувати аліменти? Будь ласка, отримайте те, що вам належить, і викресліть його зі свого життя. Яка огидна свиня. До біса цього хлопця".

Третій користувач сказав: "Можу лише припустити, що в нього проблеми із психікою".

Нагадаємо, 62-річна вдова збирається зачати дитину від покійного чоловіка. Вона вже отримала один із дозволів суду.

Читайте також: