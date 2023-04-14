Чоловік посеред жвавої траси розкинув 200 тисяч доларів: водії кинулись збирати гроші (фото, відео)

Тепер родичі щедрого чоловіка просять повернути їм кошти.
У США в штаті Орегон, на автомагістралі 5, біля 192-го кілометра в Юджині, чоловік з вікна свого автомобіля викинув 200 тисяч доларів. Інші водії зупинялись та збирали гроші.
Про це пише upi.com.
38-річний Колін Девіс Маккарті викинув гроші з вікна свого автомобіля на автомагістралі. Чоловік сказав офіцерам, що у нього "все добре і він хотів благословити інших грошовими подарунками".
Поліція попередила Маккарті, що його можуть притягнути до відповідальності за засмічення або створення небезпеки на дорозі, і він погодився припинити розкидання грошей.
Капітан OSP Кайл Кеннеді розповів, що інші водії зупинялися на жвавому шосе і швидко збирали 100-доларові купюри.
"OSP закликає громадськість не шукати гроші на шосе - це дуже небезпечно і сприяє створенню аварійної ситуації", - повідомив Кеннеді.
Кеннеді сказав, що офіцери обшукали шосе в пошуках залишків готівки, але не знайшли нічого.
Відомо, що Колін Девіс Маккарті зняв кошти зі спільного рахунку своєї родини і без згоди родичів розкинув гроші. Тепер вони просять усіх, хто знайшов кошти, повернути їм їх.
Нагадаємо, у Болтоні, Великий Манчестер, що у Британії, 160-кілограмовий чоловік животом чавив свою 32-річну дівчину. Він ледь не вбив потерпілу.
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