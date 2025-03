Чоловік послизнувся на скелі і впав на акулу: чим це закінчилося (фото)

Чоловік послизнувся на скелі і впав на акулу, яку витягав його приятель.

Про це пише Need To Know.

Минулого тижня мексиканській групі рибалок пощастило стати учасниками справжнього екшн-фільму, який тепер завойовує соцмережі.

На кадрах видно, як один із чоловіків відтягує маленьку акулу від краю прибережної стіни, поки головний герой історії чекає біля скель. Але несподівано він послизнувся та зірвався, приземлившись на хвіст акули.

Обернувшись не в той бік, акула закрутила головою і, здавалося, спробувала його вкусити. На щастя, бідолаха зміг видертися на вершину скелі та не потрапити до пащі морського хижака.

Він також втратив обидва свої крокси.

Чоловік упав на акулу / Фото: скриншот з відео

Подія миттєво завоювала увагу не лише рибалок, а й місцевих мешканців та Інтернет-спільноту: "Історія про те, як він повернувся додому без шльопанців, буде кумедною", "Ці крокси вже на Кубі", "Зазвичай ви бачите крокси і акул разом лише в Австралії".

Нагадаємо, нещодавно на Філіппінах акули пошматували російського туриста, а інший громадянин РФ потонув.

Читайте також: