Чоловік послухав свою матір і втратив дружину: як брехня "на благо" зруйнувала родину

Жінка постраждала через "турботу" свого чоловіка і його матері. Вони лише намагалися вберегти її психіку і позбавити від зайвих переживань, але все закінчилося скандалом і розчаруванням.

Свою історію жінка розповіла на Reddit, передає УНІАН.

"Два дні тому я отримала поштою рахунок і зрозуміла, що мій чоловік, мабуть, пролежав у лікарні два дні через COVID, під час якого у нього стався міні-інсульт. Мене не було у місті, а він та його батьки приховували це від мене. Коли я запитала його маму, чому вона мені не зателефонувала, вона відповіла, що хоче захистити мій крихкий психічний стан. Я страждаю від тривог та обсесивно-компульсивного розладу, але я повинна знати такі речі", - поділилася переживаннями жінка.

Її чоловік просто послухав свою маму і вирішив не говорити дружині про госпіталізацію. Він заявив, що так намагався "захистити" обраницю, а вона "роздула драму".

Жінка не змогла пробачити чоловіку те, що він їй брехав. Вона з'їхала від брехуна і тепер не знає, як їй вчинити. "Брехня на благо" назавжди змінила життя подружжя, адже між ними зникла довіра.

"Мабуть, вся його родина думає, що я божевільна. Його сестри знали і теж не сказали мені. Що мені робити?" - додала жінка.

У коментарях користувачі почали сварити жінку. Деякі заявили, що їй не варто влаштовувати з цієї ситуації трагедію. Однак жінка не розуміє, як їй можуть таке писати, адже тепер вона не може вірити чоловіку.

Нагадаємо, у Великій Британії жінку образило прохання сусіда, який підвозив її з чоловіком до їхнього нового будинку п'ять хвилин вниз по дорозі. Сусід, якого пара вважала хорошим другом, вимагав за цю невеличку послугу 10 фунтів стерлінгів (майже 460 гривень – ред.). Він сказав жінці, що це "врятувало її від поїздки на таксі".

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