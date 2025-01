Чоловік поспішав до кафе і не помітив, як його авто впало в море – фото

Водії авто нерідко стають героями новин і зірками соцмереж. Так, приміром, чоловік із "покерфейсом", який завантажив пивом свою машину, що горіла. Тепер юзери активно обговорюють чоловіка, який забув поставити машину на стоянкове гальмо, коли прямував до кафе, в результаті чого вона скотилася в море.

Інцидент стався в районі Еймейдена, недалеко від Амстердама, Нідерланди, повідомляє Need To Know.

Водій припаркувався після того, як під'їхав до ряду місць просто біля порту. Він вийшов зі свого сріблястого Nissan Micra, і в той момент, коли він зачинив двері, машина почала котитися. На жаль, він не озирнувся і пішов геть, прямуючи до входу кафе.

Камера відеоспостереження зафіксувала момент падіння автомобіля у воду.

Авто чоловіка впало у море / Фото: скриншот з відео

Авто чоловіка впало у море / Фото: скриншот з відео

Служби екстреної допомоги прибули на місце події близько 14:30 у понеділок, 20 січня, через декілька хвилин після того, як це сталося. Були присутні як пожежна служба, так і поліція, а також декілька машин швидкої допомоги і навіть гелікоптер.

Спочатку були побоювання, що могли постраждати люди, проте незабаром з'ясувалося, що нікого не було всередині машини.

Автомобіль повністю занурився у воду і був піднятий фахівцями, команда водолазів була на місці, щоб допомогти пожежникам знайти машину, а перехожі, як кажуть, спостерігали за цим із подивом.

Авто чоловіка впало у море / Фото: скриншот з відео

Очікується, що водій, швидше за все, зіткнеться зі значними фінансовими збитками через те, що автомобільна страховка зазвичай не повністю покриває цей тип аварій. Так само дуже дорого може коштувати послуга підіймання авто з води.

Нагадаємо, безстрашний водій влаштував запеклу боротьбу зі смертоносною коброю. Сутичка сталася просто посеред дороги.

Читайте також: