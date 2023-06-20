Чоловік поставив проектор у літаку та увімкнув фільм: чому він обурив людей (відео)

Пасажир літака скористався кінопроектором, щоб показати фільм для попутників на поверхні багажника над головою.

Хоча особистість креативного чоловіка не розголошується, його витівку зняв на відео Дуглас Лазікірк, який також перебував на борту.

"Цей хлопець встановив екран проектора і почав показувати фільм під час польоту. Я все це бачив", - підписав він кліп.

На кадрах видно салон у темряві та бойовик 2000 року "Патріот" із Гітом Леджером та Мелом Гібсоном, який транслюється для усіх. Оскільки не було звуку, пасажир увімкнув субтитри, щоб усі могли стежити за тим, що відбувається.

У спинках сидінь не було екранів, а це означає, що пасажири, мабуть, були вдячні за можливість розслабитися та подивитися стрічку.

"Чесно кажучи, я був би у захопленні", — з ентузіазмом прокоментував один із глядачів відео.

Втім, більшість користувачів обурилися вчинком чоловіка. Вони зазначили, що це було нетактовно, та й фільм він обрав не найліпший.

Чи дозволяється в наші дні всім, хто подорожує повітрям, поводитися так, ніби це їхній особистий світ?

Якого біса?!

Я хотів би, щоб ви звернули увагу на недоречність цього кроку. Фільм не підходить для дітей у літаку

Може ви думаєте, що і "Хрещений батько" підходить для сімейного перегляду?

Це як люди, які слухають музику на динаміці телефону в громадському транспорті замість своїх навушників

Нагадаємо, чоловік показав, як помстився жінці, яка засовувала "свої смердючі ноги" йому під сидіння в літаку. Він зняв усе на відео.

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