Цікaвинки
488
2 хв

Чоловік постукав до будинку незнайомки і запропонував інтим: чим усе закінчилось

Чоловік пропонував жінці інтим, а коли вона його прогнала, то пограбував сусідній будинок.

Віра Хмельницька
Чоловік просив інтиму у жінки та пограбував її сусідів

Чоловік просив інтиму у жінки та пограбував її сусідів / © Getty Images

У Великій Британії засудили мігранта з Єгипту, який пропонував місцевій жительці інтим, а коли вона його прогнала, то чоловік увірвався до іншого будинку, в якому мешкав чоловік разом із своїм сином.

Про це пише mirror.co.uk.

Під час судового засідання стало відомо, що Гамда Салах прийшов на вулицю в західній частині Ньюкасла трохи перед 19 вечора в червні минулого року. Жінка почула дзвінок у двері і, коли відкрила, побачила Салаха, який стояв на вулиці в стані алкогольного сп’яніння, він стягнув штани.

Жахнута мешканка запитала Салаха, чого він хоче, на що він відповів: «секс». Вона відмовила йому, а він нахилився до її будинку і спробував увійти всередину, але вона закрила двері перед його носом, і він пішов.

Чоловік визнав спробу незаконного проникнення з наміром скоїти сексуальне правопорушення. Прокурори повідомили суду, що вони визнали, що передбачуване сексуальне правопорушення було скоріше оголенням, а не зґвалтуванням.

Потім Салах скоїв крадіжку з проникненням у сусідній будинок, де мешкає чоловік зі своїм сином. Син повернувся додому близько 21:00 і ліг спати, а коли прокинувся пізніше, то помітив, що в будинку хтось є.

Пізніше батько повернувся додому і вони виявили, що Салах перебуває в їхньому будинку і одягнений в одяг потерпілих. Сталася сутичка, і Салаха виштовхнули за двері та прогнали.

Потім вони виявили, що ліжко було залите сечею, а дві рами для фотографій розбиті. З скарбнички також було вкрадено близько 160 фунтів. Салах був ідентифікований як винуватець після того, як залишив на місці злочину пляму крові.

Суд дізнався, що він приїхав до Великої Британії у квітні 2023 року і має статус прохача притулку. У листопаді 2024 року він отримав умовний вирок за сексуальне насильство та порушення громадського порядку.

У квітні минулого року він отримав ще один умовний вирок за напад і зберігання канабісу. Нові злочини означають, що він порушив обидва умовні вироки.

Він був засуджений до трьох років тюремного ув’язнення і зобов’язаний довічно реєструватися в реєстрі сексуальних злочинців. Йому також було винесено десятирічний заборонний припис, а раніше винесений припис про запобігання сексуальній шкоді залишається в силі.

Захисник Майкл Форрест сказав: «Минуло 18 місяців, відколи він бачив свою родину, яка живе в Єгипті. Він повністю усвідомлює, якими будуть наслідки сьогоднішнього вироку. Він хоче залишити все це позаду. Він кається».

Нагадаємо, нові власники знайшли дивну записку в стіні старого будинку.

488
