Чоловік потрапив голяка на Google Street View і подав до суду: який результат

Авто Google Street View, яке проводить знімання на вулицях / © Associated Press

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Суд зобов’язав компенсувати моральну шкоду жителю Аргентини, якого камера Google Street View зняла оголеним на власному подвір’ї. Його фото з оголеними сідницями облетіло інтернет.

Про це повідомляє CBC News.

Чоловік, який працює поліцейським, звернувся до суду з вимогою компенсувати шкоду його честі та гідності. Аргентинець заявив, що під час знімань 2017 року перебував за парканом заввишки понад 2 м, проте камера Google усе одно зафіксувала його без одягу ззаду в одному з невеликих містечок країни.

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На зображенні була помітна також адреса чоловіка — вказані номер будинку і назва вулиці. Кадр набув поширення в соціальних мережах і навіть з’явився в ефірі аргентинського телебачення.

Позивач заявив, що внаслідок інциденту став об’єктом насмішок як серед колег, так і серед сусідів.

Попередній суд відмовив йому у компенсації, пояснивши це тим, що чоловік сам винен, бо «ходив у невідповідному вигляді на подвір’ї власного будинку».

Google, своєю чергою, стверджував, що висота паркану була недостатньою.

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Однак апеляційний суд став на бік чоловіка та визнав, що його гідність було грубо порушено. У рішенні йдеться про присудження компенсації в аргентинських песо на суму, еквівалентну приблизно 12 500 дол., яку має виплатити Google.

«Йдеться про зображення особи, яке було зроблено не в публічному просторі, а в межах приватної власності, за парканом, вищим за середній людський зріст. Втручання в приватне життя … є очевидним. Немає жодних сумнівів, що в цьому випадку мало місце свавільне втручання в особисте життя іншої людини», — зазначили судді.

Суд констатував, що Google несе відповідальність за інцидент, оскільки допустив серйозне порушення права на приватність позивача, проникнувши до його особистого простору та принизивши його людську гідність.

«Ніхто не хоче з’явитися перед усім світом у тому вигляді, в якому народився», — сказали судді.

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Вони також звернули увагу на політику Google щодо автоматичного розмиття облич і автомобільних номерів у Street View, що свідчить про обізнаність компанії з вимогами конфіденційності.

Але у цьому разі, зазначили судді, «видимим було не обличчя, а все оголене тіло — зображення, яке також мало бути прихованим».

Водночас суд визнав телекомунікаційну компанію Cablevision SA та новинний ресурс El Censor непричетними до поширення зображення, заявивши, що їхні дії лише «висвітлили помилку, допущену Google».

На офіційному сайті, присвяченому політиці Street View, компанія Google заявляє про заходи захисту приватності людей у публікаціях на Google Maps:

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«Ми розробили найсучасніші технології розмиття облич та номерних знаків, щоб захищати особисті дані на зображеннях, зроблених Google у Street View. Якщо ви хочете, щоб ми розмили весь ваш будинок, автомобіль або тіло — надішліть запит через інструмент „Повідомити про проблему“.

До слова, раніше суд зобов’язав компанію Starbucks виплатити 50 млн дол. чоловікові, який зазнав серйозних травм унаслідок опіку статевих органів гарячим чаєм — інцидент, що, за словами потерпілого, кардинально змінив його життя.