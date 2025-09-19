Чоловік повернув кота до притулку через "брудний" секрет, але правда зворушила Мережу до сліз (фото)

Кіт

Реклама

У притулок для тварин Adams County Pet Rescue повернули котика Аріуса, якого забрали три роки тому. Колишній господар заявив, що тварина має «туалетні» проблеми, а саме справляє нужду повз лоток. Проте, як виявилося, причина була зовсім не в коті.

Про це йдесться на офіційній сторінці притулку.

Стрес, бруд і безвідповідальність

Коли Аріуса привезли, він був дуже стурбований і навіть вкусив співробітника під час прийому. Працівники притулку зателефонували колишньому власнику, щоб дізнатися більше про поведінку кота. Тоді й відкрилася правда.

Реклама

Повернений котик / © Facebook

«Під час розмови ми з’ясували, що його господар чистив лоток лише раз на тиждень, а інколи й раз на два. Потім вирішив, що й це забагато роботи, тож перейшов на прибирання лотка раз на місяць», — йдеться в дописі притулку.

Дізнавшись про такий догляд, працівники краще зрозуміли поведінку кота. Крім того, його вага становить близько 6,8 кг, а лотки були надто маленькими, що ще більше посилювало стрес.

Що говорять фахівці та користувачі мережі

За словами виробників наповнювачів, лоток слід чистити щодня. Нерегулярне прибирання призводить до стійкого запаху, а кіт може терпіти, що згодом викликає проблеми зі здоров’ям. Часто тварина починає ходити в туалет повз лоток, щоб привернути увагу господарів.

Історія кота Аріуса викликала бурхливе обговорення в мережі. Користувачі висловили своє обурення та співчуття тварині.

Реклама

«Бідна тварина. Коти дуже перебірливі щодо лотків і чутливі до загальної атмосфери в домі. Він чудовий».

«Прибрати лоток котові — це кілька хвилин. Ну от ви будете йти в туалет, де брудно? От і кіт так само».

«Кіт — це відповідальність, а не іграшка. Тут треба увага, терпіння та порозуміння».

Наразі Аріус чекає на свого нового, відповідального господаря. Притулок сподівається, що кіт знайде людину, яка розуміється на його потребах.

Нагадаємо, домашній улюбленець, зокрема, кіт стати справжнім співрозмовником. Існують балакучі представники. «Найвокальнішою» породою є американський бобтейл.