Чоловік повернувся до коханої, яка відрізала йому пеніс за зраду з 15-річною племінницею – фото

Бразилець, чия партнерка відрізала йому пеніс після зради з її 15-річною племінницею, тепер повернувся до неї.

Про це пише Daily Star.

34-річна Даяне дос Сантос дізналася про те, що її хлопець, 39-річний Жільберто Ногейра де Олівейра, закрутив роман з підлітком, наприкінці минулого року.

Жільберто планував одружитися з Даяне на початку цього року, але в грудні вона обдурила його під час інтимного моменту. Одягнувши сексуальну білизну, роздягнувши Жільберто догола і приглушивши світло, Даяне затиснула його пеніс гумкою і відрізала його бритвою.

Жінка навіть сфотографувала відрізаний член і надіслала фото в сімейну спільноту Жільберто в WhatsApp, а потім спустила його в унітаз, щоб його не можна було пришити. Вона зізналася у скоєному поліції і була заарештована.

Даяне з Жільберто / Фото: CEN

Попри декілька операцій, Жільберто ще не повністю одужав. Згодом йому імплантують протез пеніса. Але, попри це, а також те, що він раніше говорив, що обраниця заслуговує на тюремне ув'язнення, тепер чоловік повернувся до неї.

Видання O Globo опублікувало листування пари, де видно, що 15 березня він зв'язався з нею, щоб дізнатися, як у неї справи. Він був здивований, коли вона відповіла, що перебуває у в'язниці, де чекає на суд.

Даяне писала: "Я не можу повірити, що отримала від тебе листа. Я дуже щаслива, бо думала, що більше ніколи не матиму з тобою жодного контакту".

Вона сказала, що пробачила Жільберто за те, що він зробив, і перепросила за те, що зробила вона. "Ми побудуємо наше життя наново, коли поїдемо звідси", - пообіцяла вона.

Даяне з Жільберто / Фото: CEN

Даяне також розповіла про умови утримання у в'язниці, зазначивши, що вже два місяці носить одні й ті ж штани і відмовляється працювати, оскільки під час переходу між камерами її будуть обшукувати, а вона не хоче, щоб охоронці знали, що у неї є лише ці штани.

Жільберто відповів, що вже пробачив її. Він сказав: "Якби я міг, повір мені, я б помінявся з тобою місцями, тому що я кохаю тебе набагато більше, навіть попри трагедію, яка сталася в нашому житті".

Чоловік також запропонував 40 000 бразильських реалів, щоб покрити витрати на її захист, а суд над нею має розпочатися 24 квітня. Їй загрожує максимальне покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Даяне Фаріас / Фото: CEN

У розмові з O Globo Жільберто взяв на себе відповідальність за всю сагу. Він сказав: "Якби я не займався сексом з її племінницею в день народження моєї партнерки, нічого б цього не сталося... Даяне – чудова, любляча жінка, яка кохає мене. Вона не заслуговувала на таку зраду. Її виставили на посміховисько перед усією країною... Мені байдуже, що думають інші. Що дійсно важливо, так це те, що я відчуваю до неї".

Нагадаємо, 40-річний чоловік зробив операцію зі збільшення пеніса, але натомість отримав імпотенцію. Він переніс 12 процедур, намагаючись виправити ситуацію.

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