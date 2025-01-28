Чоловік повернувся додому і потрапив на свій похорон: що сталося

У Таїланді чоловік шокував свою сім'ю, коли повернувся додому на власний похорон. Якщо американка дізналася про свою "смерть", коли прийшла поновлювати водійські права, то Пхет виявив це, коли приїхав із заробітків.

Як повідомляє The Thaiger, співробітники поліцейської дільниці Боррабуе розслідували смерть невідомого чоловіка 18 січня. Підозрювалося, що чоловік помер внаслідок холодної погоди. Правоохоронці дійшли висновку, що загиблим був Пхет, мешканець району Саванг Дандін в Саконнакхоні.

Тіло було перевезено до лікарні Кхонкен для проведення розтину, щоб підтвердити особу та причину смерті. Поліція, впевнена у своїй ідентифікації, повідомила родині Пхета про його ймовірну смерть і закликала їх готуватися до похорону, поки проводитиметься розтин.

20 січня сім'я почала підготовлення до похорону вдома. Молодший брат Пхета поїхав до провінції Кхонкен, щоб дізнатися про результати розтину.

Несподівано, коли брат ще перебував у лікарні, йому зателефонували рідні та повідомили, що Пхет щойно повернувся додому, живий і здоровий, хоча і здивований тим, що його похорон вже почався.

Батько Пхета, 66-річний Кайсорн, розповів, що син заробляє на життя, збираючи і продаючи відходи, придатні для вторинного перероблення. Він часто їде з дому на декілька днів, щоб зібрати сміття.

До повідомлення поліції Пхет їздив до декількох міст, щоб зібрати вторсировину. Його тривала відсутність наштовхнула Кайсорна на думку, що загиблий – його син. Батько висловив свою радість від того, що його син живий. Згодом похорон перетворився на церемонію нагородження, щоб відвернути нещастя і принести благословення в життя Пхета.

Нагадаємо, чоловік взяв відпустку на роботі, щоб відсидіти у в'язниці. Поляк помилився на декілька місяців.

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