Чоловік повернувся додому і виявив у спальні молоду незнайомку: що він зробив

Жінка мала з собою кілька сотень шекелів готівкою та золоті прикраси.

В Ізраїлі чоловік повернувся додому, пройшов до спальні і виявив у власному ліжку незнайому молоду жінку.

Про це повідомляє Mynet.

Чоловік вирішив не розмовляти із незнайомкою, а миттю вибіг із кімнати, замкнув двері на ключ та викликав поліцію.

Правоохоронці прибули на місце та затримали 25-річну незнайомку. У неї зі собою було кілька сотень шекелів готівкою та золоті прикраси. Як підозрюють у поліції, все це було вкрадено.

Затриману допитали та залишили під арештом. Відповідно до даних допиту та доказів, правоохоронці планують просити суд продовжити арешт жінки ще на кілька днів.

Слідство триває.

Фото: Mynet

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