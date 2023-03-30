Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чоловік повернувся додому і виявив у спальні молоду незнайомку: що він зробив

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
2261
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чоловік повернувся додому і виявив у спальні молоду незнайомку: що він зробив

Фото: Unsplash

Жінка мала з собою кілька сотень шекелів готівкою та золоті прикраси.

В Ізраїлі чоловік повернувся додому, пройшов до спальні і виявив у власному ліжку незнайому молоду жінку. 

Про це повідомляє Mynet.

Чоловік вирішив не розмовляти із незнайомкою, а миттю вибіг із кімнати, замкнув двері на ключ та викликав поліцію.  

Правоохоронці прибули на місце та затримали 25-річну незнайомку. У неї зі собою було кілька сотень шекелів готівкою та золоті прикраси. Як підозрюють у поліції, все це було вкрадено. 

Затриману допитали та залишили під арештом. Відповідно до даних допиту та доказів, правоохоронці планують просити суд продовжити арешт жінки ще на кілька днів. 

Слідство триває.

Фото: Mynet / ©
Фото: Mynet

Нагадаємо, користувачка TikTok випадково спіймала свого партнера на зраді за допомогою трансляції з камери відеоспостереження.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2261
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація